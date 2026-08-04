Seguridad

Vinculan a Proceso a Virginia ‘N’ y a Diana ‘N’, Acusadas de Despojo en CDMX

Un juez de control fija plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, en el caso de despojo de inmueble en la colonia Del Valle

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Vinculan a Proceso a Virginia ‘N’ y Diana ‘N’ por Delito de Despojo de Inmueble en la Del Valle

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Juez vincula a proceso a dos mujeres por despojo en CDMX. La investigación sigue abierta, con la atención en una posible red delictiva. Más detalles aquí.

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