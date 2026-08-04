Vinculan a Proceso a Virginia ‘N’ y a Diana ‘N’, Acusadas de Despojo en CDMX

Un juez de control ordenó la vinculación a proceso de Virginia “N” y Diana “N”, acusadas del delito de despojo agravado de una vivienda ubicada en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

Durante la audiencia de imputación llevada a cabo hoy, 4 de agosto de 2026, en los juzgados de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, el juez también dio dos meses para el cierre de la investigación compensatoria.

Las mujeres fueron acusadas de apoderarse de manera ilegal de una vivienda ubicada en Matías Romero número 18, en la citada colonia.

Así fue la audiencia de este martes

Cabe señalar que en la audiencia, el asesor legal de las personas dijo que ellas no eran responsables del delito, pero no presentaron ninguna prueba para tratar de mostrar que no quisieron tomar el predio de manera ilegal.

Las acusadas llegaron a la vivienda de la colonia Del Valle, cambiaron las chapas, sacaron muebles que tenía la familia y la tomaron durante varias semanas.