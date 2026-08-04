Muere Hombre al Ser Presuntamente Arrollado en Periférico de Gómez Palacio

Un hombre murió cerca de la medianoche del lunes 3 de agosto sobre el bulevar Ejército Mexicano a la altura del Puente Centenario en el municipio de Gómez Palacio.

Un elemento de Tránsito y Vialidad fue el primer respondiente, quien al llegar al lugar de los hechos confirmó que se encontraba un hombre con huellas de atropellamiento y traumatismo.

El occiso, quien hasta el momento, no ha sido identificado, vestía un short de color azul, una camisa de cuadros color verde y unos huaraches negros.

Al lugar arribó el agente investigador del Ministerio Público para comenzar con las indagatorias y ordenó el levantamiento del cuerpo. El hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley y determinar las causas exactas del deceso.

Muere hombre tras ser arrollado al intentar cruzar bulevar Miguel Alemán en Gómez Palacio

Un hombre murió la noche del 3 de agosto luego de ser atropellado por una camioneta sobre el bulevar Miguel Alemán, a la altura del Puente Plateado, en Gómez Palacio. De acuerdo con los reportes, la víctima intentó cruzar la vialidad cuando fue embestida por el vehículo.

El conductor de la camioneta, identificado como Alejandro “N”, de 49 años, fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.