Accidentes

Muere Hombre al Ser Presuntamente Arrollado en Periférico de Gómez Palacio

Un hombre murió al presuntamente ser arrollado por un vehículo en el bulevar Ejército Mexicano.

Muere Hombre al Ser Presuntamente Arrollado en Periférico de Gómez PalacioEl cuerpo del hombre tenía huellas de atropellamiento y traumatismo. Foto Ilustrativa: N+

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Un hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, murió al ser arrollado en el periférico de Gómez Palacio.

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