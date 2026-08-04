Seguridad

FGR Desmantela Dos Presuntos Centros de Procesamiento Ilícito de Combustible en San Luis Potosí

La FGR aseguró dos presuntos centros de procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

FGR Ejecuta Operativos Contra el Huachicol y Asegura Dos Inmuebles en SLPFGR Ejecuta Operativos Contra el Huachicol y Asegura Dos Inmuebles en SLP. Foto: FGR

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La FGR desmantela dos centros de procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí. Se aseguraron tanques, maquinaria y documentos.

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