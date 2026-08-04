FGR Desmantela Dos Presuntos Centros de Procesamiento Ilícito de Combustible en San Luis Potosí

Como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional y corporaciones estatales, realizó operativos para identificar y desarticular cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible en el país, de los cuales dos estaban ubicados en San Luis Potosí.

¿Qué aseguraron las autoridades en los operativos realizados en San Luis Potosí?

La investigación federal se originó a partir de diversas denuncias anónimas que alertaban sobre una instalación tipo nave industrial en la capital potosina, donde ingresaban de manera constante autotanques presuntamente vinculados con actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos.

Con una orden de cateo autorizada por un juez, agentes federales intervinieron el inmueble y aseguraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, además de ocho cilindros horizontales, seis cilindros verticales y 894 contenedores con capacidad de mil litros.

Durante el operativo también fueron decomisados una máquina asfaltadora, un generador eléctrico, una máquina portátil para trabajo en tubería, una planta de luz, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, diversa documentación y una camioneta tipo pick up, así como el inmueble utilizado para las actividades investigadas.