Localizan Cuerpo en Estacionamiento de Supermercado Abandonado en Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este martes en el estacionamiento de un supermercado abandonado, ubicado en el cruce del bulevar Zaragoza y la calle Emiliano Zapata, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo ocurrió luego de que se reportó a los números de emergencias sobre una persona tirada en el suelo, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y, tras confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales, procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Al sitio también arribaron elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Fiscalía realiza las investigaciones para determinar la causa de muerte

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios como parte de la carpeta de investigación.

Posteriormente, una unidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento y traslado del cuerpo a sus instalaciones, donde se practicarán los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte y establecer la identidad de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que será el resultado de las investigaciones y de la necropsia de ley el que permita esclarecer las circunstancias del deceso.