Seguridad

Localizan Cuerpo en Estacionamiento de Supermercado Abandonado en Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida en el estacionamiento de un supermercado abandonado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Hasta el lugar arribaron agentes municipales, elementos del Ejército mexicano y de la Fiscalía General del EstadoHasta el lugar arribaron agentes municipales, elementos del Ejército mexicano y de la Fiscalía General del Estado. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre fue encontrado muerto en un supermercado abandonado en Ciudad Juárez. La Fiscalía investiga el caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+