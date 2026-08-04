Sentencian a Paola 'N' por Accidente en Los Arcos de Querétaro; Esta fue la Condena

Paola 'N', recibió una sentencia de cuatro años y once meses de prisión por el accidente ocurrido el 17 de julio de 2025 en la zona de Los Arcos del Acueducto de Querétaro, donde una pareja de jóvenes perdió la vida.

¿Por qué el proceso concluyó mediante un juicio abreviado?

De acuerdo con la información oficial, el caso concluyó mediante un juicio abreviado, luego de que las familias de las víctimas aceptaran un acuerdo anticipado para dar por terminado el proceso penal.

Como parte de este procedimiento, se alcanzaron acuerdos reparatorios entre la imputada y los familiares de las víctimas. Además, la acción penal relacionada con el delito de lesiones quedó excluida debido al perdón otorgado por las personas afectadas.

Las dos familias involucradas manifestaron ante la autoridad judicial su conformidad para concluir anticipadamente el proceso, lo que permitió emitir la sentencia sin llegar a un juicio oral completo.

El juez impuso a Paola 'N' una pena de cuatro años y once meses de prisión, además de una multa, la suspensión de sus derechos políticos y civiles y la obligación de cubrir la reparación integral del daño en favor de las familias de las víctimas.

La resolución también establece que, una vez que la sentenciada pague la multa y cumpla con los montos económicos acordados en la reparación del daño, podrá acceder a los beneficios legales correspondientes y obtener su salida de prisión conforme a lo determinado por la autoridad judicial.

El accidente ocurrió cuando la ahora sentenciada presuntamente conducía a exceso de velocidad en la zona de Los Arcos, provocando el percance en el que falleció la pareja de jóvenes.