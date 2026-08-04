Seguridad

Sentencian a Paola 'N' por Accidente en Los Arcos de Querétaro; Esta fue la Condena

La autoridad judicial dictó una sentencia contra la conductora responsable del accidente ocurrido en Los Arcos de Querétaro.

Accidente en Los Arcos de Querétaro: Dictan Sentencia Contra ConductoraAccidente en Los Arcos de Querétaro: Dictan Sentencia Contra Conductora. Foto: N+

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Accidente en Los Arcos: Paola 'N' condenada tras acuerdo con familias de las víctimas.

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