Seguridad

Binomio Canino Localiza Presunta Marihuana en Paquetería de Torreón

Un binomio canino de la unidad K-9 aseguró una bolsa que contenía presunta marihuana en la colonia Centro en Torreón.

Binomio Canino Localiza Presunta Marihuana en Paquetería de TorreónEl binomio canino aseguró el paquete durante una inspección preventiva. Foto: Unidad Canina K-9

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Un perro de la Unidad K-9 aseguró un paquete con presunta marihuana en una paquetería de Torreón.

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