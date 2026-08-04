Binomio Canino Localiza Presunta Marihuana en Paquetería de Torreón

Como resultado de los recorridos permanentes de prevención y vigilancia del Mando Coordinado Policial de Torreón, un binomio de la Unidad K-9 aseguró un paquete que contenía una sustancia con las características propias de la marihuana, durante una inspección preventiva en una empresa de paquetería ubicada en la colonia Centro.

Los hechos se registraron el 3 de agosto, alrededor de las 14:10 horas, en un establecimiento localizado sobre la calle 38, donde un agente especializado y el oficial canino Arturo realizaron una revisión preventiva en el área de almacenes.

Durante la inspección, el ejemplar canino realizó un marcaje positivo sobre una caja de cartón. Al verificar su contenido, se localizó una bolsa que contenía hierba verde y seca con características similares a la droga conocida como marihuana.

El paquete asegurado fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y destino.

Aseguran marihuana y un vehículo en Villas Zaragoza en Torreón

El pasado 7 de julio, elementos del Grupo Reacción Torreón realizaron la detención de Luis Ángel "N" de 20 años luego de asegurarle marihuana, vapeadores y un vehículo, los hechos ocurrieron en la colonia Villas Zaragoza en Torreón.

La detención se realizó durante un recorrido donde los oficiales detectaron a un hombre al interior de un automóvil, presuntamente consumiendo un cigarrillo de marihuana.

El sujeto y los objetos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinó la situación jurídica del joven.