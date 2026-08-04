Programas sociales

Pensionados IMSS 2026: Solo Estas Personas Pueden Aumentar Hasta 90% el Pago de su Pensión

Una resolución judicial permite que un grupo específico de beneficiarios reciba un monto mayor en su pensión del IMSS, siempre que cumpla con ciertos requisitos

Foto: IMSSFoto: IMSS

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