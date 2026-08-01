Programas sociales

¿A Qué Edad se Cancela el Crédito Infonavit?

El plazo del financiamiento del Infonavit tiene un límite relacionado con la edad del acreditado. Conocer esta regla puede ayudarte a planear mejor la compra de una vivienda.

A Que Edad se Cancela el Credito InfonavitFoto: X / @Infonavit

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