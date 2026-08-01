¿A Qué Edad se Cancela el Crédito Infonavit?

Conseguir una casa mediante un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una de las alternativas más utilizadas por los trabajadores en México. Sin embargo, antes de elegir el monto del financiamiento o el plazo para pagarlo, es importante conocer las condiciones que establece el Instituto, ya que una de ellas está directamente relacionada con la edad del solicitante.

El Crédito Infonavit es el financiamiento hipotecario tradicional del Instituto y permite adquirir una vivienda con un plazo que puede ir desde uno hasta 30 años. El monto máximo que puede otorgarse es de 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque la cantidad que recibe cada persona depende de su capacidad de pago y de la evaluación que realiza el organismo, información que puede consultarse en la precalificación de Mi Cuenta Infonavit.

¿Hay una edad límite?

Una de las dudas más frecuentes entre quienes desean solicitar este financiamiento es si existe una edad en la que el crédito deja de otorgarse o, en términos prácticos, se "cancela". La respuesta está en las reglas para definir el plazo del préstamo: la suma de la edad del acreditado y los años elegidos para liquidar el crédito no puede superar los 70 años en el caso de los hombres y los 75 años en el caso de las mujeres.

Esto significa que una persona puede solicitar un crédito siempre que el plazo elegido respete ese límite. Por ejemplo, un hombre de 50 años no podría contratar un financiamiento a 30 años, ya que al finalizar tendría 80 años; en cambio, tendría que elegir un plazo menor. En el caso de las mujeres, el cálculo se realiza con el tope de 75 años.

Además del plazo, el Infonavit ofrece una tasa de interés fija durante toda la vida del crédito, que va del 3.69% al 10.45%, dependiendo del nivel salarial del trabajador. El descuento mensual también se determina con base en el sueldo y el monto financiado. Asimismo, quienes ganan hasta 9 mil 985.43 pesos mensuales están exentos del pago de gastos de titulación.

El Infonavit también eliminó la cuota de administración para los créditos contratados a partir del 1 de mayo de 2024. En el caso de quienes obtuvieron su financiamiento antes de esa fecha, el cobro depende del salario que percibían al momento de contratarlo: algunos continúan exentos, mientras que otros pagan una cuota anual del 0.5% o del 1% sobre el saldo insoluto, de acuerdo con el número de UMAs en que se ubicaba su ingreso.

¿Se puede compartir el crédito?

Entre las ventajas del Crédito Infonavit también destaca la posibilidad de solicitar un financiamiento en conjunto con el cónyuge, un familiar o un corresidente para acceder a un monto mayor. Incluso, el cónyuge puede cotizar en el Infonavit o en el Fovissste. Además, existen opciones complementarias como Equipa tu Casa, para remodelar o equipar la vivienda, y el programa Hogar a tu Medida, dirigido a realizar adecuaciones para personas con discapacidad.

Para solicitar este crédito es necesario contar con una relación laboral vigente, estar registrado en una Afore con los datos biométricos actualizados, autorizar la consulta al Buró de Crédito y no tener un financiamiento vigente con el Infonavit.

Además, el Instituto permite acceder a nuevos créditos para comprar otra vivienda, un terreno, construir, remodelar o incluso pagar un crédito hipotecario con otra institución financiera, siempre que el crédito anterior haya sido liquidado sin incumplimientos ni apoyos extraordinarios para cubrir la deuda.