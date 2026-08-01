Registro Apoyo Bienestar de 600 Mil Pesos en Agosto: Así se Inscriben Hombres y Mujeres de 18-64

Empieza un nuevo mes y una de las mejores noticias es que sigue abierto el registro del apoyo Bienestar de 600 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad en agosto 2026, por eso acá te decimos qué documentos piden para la inscripción y cómo se puede asegurar la entrada al programa.

Se viene otro mes con mucha actividad, por eso en una nota ya te dijimos qué programas de Bienestar abren registro en agosto 2026 y la lista completa de apoyos que dan pago a sus beneficiarios durante los próximos días. Además, también te mostramos cuáles tienen inscripciones este fin de semana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Detuvieron a Agresor con Machete en Techo de Vivienda en Ejido Lázaro Cárdenas, Mexicali

¿Qué piden para el registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos en agosto 2026?

El programa para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad que tiene recepción de solicitudes es el apoyo de Vivienda para Bienestar de CONAVI, que da una casa con valor de 600 mil pesos a cada beneficiario. Para aplicar se deben tener los siguientes documentos:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

¿Cómo asegurar el apoyo para mujeres y hombres Bienestar de 600 mil pesos en agosto 2026?

El registro solamente va a durar dos días, el 1 y 2 de agosto 2026. Durante ese tiempo, los aspirantes deben entrar al siguiente link: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos. Tienen que checar si en la ciudad o zona en la que viven hay un módulo CONAVI instalado y abierto para hacer el trámite.

Después de confirmar que sí tienen un módulo de registro cerca, deben ir en el horario establecido con los documentos solicitados, en original y copia, para que puedan llenar su solicitud de ingreso al programa social.

Es importante recordar que el apoyo de Vivienda Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años le da prioridad de registro en agosto 2026 a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, quienes tendrán la oportunidad de adquirir una casa o departamento a un precio mucho menor que su valor comercial.

AO