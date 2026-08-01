Programas sociales

Registro Apoyo Bienestar de 600 Mil Pesos en Agosto: Así se Inscriben Hombres y Mujeres de 18-64

Checa los requisitos y módulos que están abiertos para registrarse al apoyo para hombres y mujeres de Bienestar de 18 a 64 años que da una ayuda de 600 mil pesos en agosto 2026.

Registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos en agosto 2026 así lo aseguran hombres y mujeres de 18 a 64 añosEl registro al apoyo de 600 mil pesos sigue abierto en agosto 2026. Foto: CONAVI

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