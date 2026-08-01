Registro Apoyo Bienestar de 600 Mil Pesos en Agosto: Así se Inscriben Hombres y Mujeres de 18-64

Empieza un nuevo mes y una de las mejores noticias es que sigue abierto el registro del apoyo Bienestar de 600 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad en agosto 2026, por eso acá te decimos qué documentos piden para la inscripción y cómo se puede asegurar la entrada al programa.
¿Qué piden para el registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos en agosto 2026?
El programa para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad que tiene recepción de solicitudes es el apoyo de Vivienda para Bienestar de CONAVI, que da una casa con valor de 600 mil pesos a cada beneficiario. Para aplicar se deben tener los siguientes documentos:
No tener casa propia.
No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.
Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.
Identificación oficial con fotografía.
CURP tuya y de tus dependientes económicos.
Comprobante de domicilio.
Comprobante de ingresos.
En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.
Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.
¿Cómo asegurar el apoyo para mujeres y hombres Bienestar de 600 mil pesos en agosto 2026?
El registro solamente va a durar dos días, el 1 y 2 de agosto 2026. Durante ese tiempo, los aspirantes deben entrar al siguiente link: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos. Tienen que checar si en la ciudad o zona en la que viven hay un módulo CONAVI instalado y abierto para hacer el trámite.
Después de confirmar que sí tienen un módulo de registro cerca, deben ir en el horario establecido con los documentos solicitados, en original y copia, para que puedan llenar su solicitud de ingreso al programa social.
Es importante recordar que el apoyo de Vivienda Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años le da prioridad de registro en agosto 2026 a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, quienes tendrán la oportunidad de adquirir una casa o departamento a un precio mucho menor que su valor comercial.