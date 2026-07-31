3 Apoyos Bienestar Tienen Registro Mañana 1 y 2 de Agosto 2026: Módulos y A Quiénes Darán $9,500

El octavo mes del año empieza con todo, pues tres programas sociales tienen registro abierto este fin de semana, por eso acá te decimos qué apoyos Bienestar abren inscripciones, los lugares donde hay módulos en México y a qué hombres y mujeres le darán poco más de 9,500 pesos, si hacen un trámite correcto.

Se viene un mes cargado de mucha actividad para personas beneficiarias o aspirantes que buscan obtener alguna de las ayudas que ofrece el Gobierno de México o autoridades estatales, por eso en una nota ya te dijimos qué programas de Bienestar abren registro en agosto 2026 y la lista de apoyos que dan pago a hombres y mujeres de distintas partes del país.

¿Qué apoyos Bienestar tienen registro el sábado 1 y domingo 2 de agosto 2026?

Los programas que tienen inscripciones abiertas durante el primer fin de semana de agosto se pueden tramitar a nivel nacional, es decir en todo el país:

Jóvenes Construyendo el Futuro: Abre registro en línea este sábado 1 de agosto 2026. CONAVI Vivienda para el Bienestar: Cierra su registro el 1 y 2 de agosto 2026 en los módulos instalados en algunas partes de México. Credencial para el Servicio Universal de Salud: Tiene registro presencial solamente el 1 de agosto en los Módulos del Bienestar.

¿Dónde hay módulos de registro CONAVI y Bienestar abiertos este 1 y 2 de agosto 2026?

En varias ciudades de México están instalados los módulos de registro, tanto de CONAVI como del Bienestar para llenar la solicitud de ingreso a los programas de Vivienda para el Bienestar y para obtener la credencial del Servicio Universal del Salud. Para checar la ubicación de cada uno, ingresa a los siguientes links:

Link de módulos de registro CONAVI abiertos el 1 y 2 de agosto.

Módulos del Bienestar para registrarse al Servicio Universal del Salud.

¿A qué hombres y mujeres les darán un apoyo Bienestar de 9,500 pesos por hacer registro?

Las personas que van a recibir un pago mensual de 9,582 pesos son quienes hagan su registro con éxito al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Los requisitos para aplicar son estos:

Tener entre 18 y 29 años y residir en México.

No estudiar ni contar con empleo al momento del registro.

Ingresar a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro a hacer el registro.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Documento migratorio vigente (para personas extranjeras con estancia legal).

Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni filtros.

Identificación oficial vigente.

AO