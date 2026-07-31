Programas sociales

3 Apoyos Bienestar Tienen Registro Mañana 1 y 2 de Agosto 2026: Módulos y A Quiénes Darán $9,500

Checa los tres programas sociales de Bienestar que tienen registro este sábado 1 y domingo 2 de agosto 2026, pues algunos hombres y mujeres pueden recibir hasta 9,500 pesos de apoyo

Apoyos Bienestar con registro abierto este 1 y 2 de agosto 2026 módulos y a quiénes darán 9500 pesosTres programas Bienestar abren registro en el primer fin de semana de agosto 2026. Foto: Delegación de programas CDMX
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