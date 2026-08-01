Realizan Marcha por el Asesinato de las Mellizas Denisse y Dinorah en Matamoros, Tamaulipas

Familiares, amigos y habitantes del Poblado Control se manifestaron la tarde de este viernes para exigir justicia por el asesinato de Denisse y Dinorah, quienes fueron privadas de la vida el pasado domingo en este mismo poblado.

La protesta inició a las 5:00 de la tarde en la plaza principal del lugar. Desde ahí, los manifestantes caminaron hasta las vías del tren sobre la carretera, donde realizaron una parada y llevaron a cabo un bloqueo momentáneo.

Posteriormente, a bordo de vehículos, el contingente se trasladó hasta el Puente Internacional Los Indios. Al llegar, los inconformes ingresaron hasta la última puerta que divide a ambos países.

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¿Qué exigen los manifestantes en Matamoros?

Los manifestantes exigen al gobierno de Estados Unidos la entrega de los presuntos responsables del doble homicidio. De acuerdo con los inconformes, se trata de 4 personas: dos hombres y dos mujeres, quienes serían ciudadanos de San Benito, Texas.

Hasta el momento, el Puente Los Indios se encuentra bloqueado y sin paso a vehículos, mientras las autoridades de ambos lados de la frontera dialogan con los manifestantes.