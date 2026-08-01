Sociedad

Realizan Marcha por el Asesinato de las Mellizas Denisse y Dinorah en Matamoros, Tamaulipas

Familiares, amigos y habitantes del Poblado Control se manifestaron la tarde de este viernes para exigir justicia por el asesinato de Denisse y Dinorah.

Realizan Marcha por el Asesinato se las Mellizas Denisse y Dinorah en Matamoros, TamaulipasRealizan Marcha por el Asesinato se las Mellizas Denisse y Dinorah en Matamoros. Foto: N+

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Exigen justicia en Matamoros: Familiares y amigos de las mellizas Denisse y Dinorah marchan tras su asesinato.

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