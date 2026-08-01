Seguridad

Detienen a Hombre por Presunto Abuso y Robo a Mujer de la Tercera Edad en el Centro de Monterrey

El sujeto acusado de abusar y asaltar a una mujer de la tercera edad fue detenido en el municipio de Santa Catarina

Detenido por abuso y roboEl hombre será investigado por presunto abuso y robo. Foto: Policía Monterrey

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Un hombre de 24 años fue detenido por presunto abuso y robo a una mujer mayor en Monterrey. Las autoridades investigan el caso. Descubre más sobre esta alarmante noticia.

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