Detienen a Hombre por Presunto Abuso y Robo a Mujer de la Tercera Edad en el Centro de Monterrey

El hombre acusado por presuntamente abusar y asaltar a una mujer de la tercera edad dentro de un domicilio, ubicado en el centro de Monterrey, fue capturado por elementos de seguridad en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Fue la tarde de este viernes 31 de julio cuando se dio a conocer esta detención, la cual ocurrió cuando elementos de la Policía de Monterrey se encontraban realizando la entrega de un oficio en el cruce de las calles La Paz y Tabasco, en la colonia Zimix, en Santa Catarina.

En ese punto, los oficiales se percataron de la presencia de un sujeto que se encontraba agrediendo a peatones, por lo que procedieron a acercarse para tratar de tranquilizarlo, pero el sujeto comenzó a golpearlos, por lo que de inmediato fue detenido por alterar el orden público.

Identifican a hombre acusado por abusar y asaltar a una mujer de la tercera edad en el centro de Monterrey

Luego de comenzar las investigaciones correspondientes, las autoridades de seguridad se percataron de que el sujeto coincidía con las características del presunto ladrón que abusó de una mujer de la tercera edad luego de cometer un robo al interior de una propiedad ubicada en las calles Vallarta y 5 de Mayo, en el centro de Monterrey.

El presunto ladrón fue identificado como Pedro “N”, de 24 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público para ser investigado y determinar su situación legal ante este caso de robo y abuso. Se espera que sea durante los próximos días que se revelen más detalles al respecto de esta detención.