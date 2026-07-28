Seguridad

Abusan y Asaltan a Mujer de la Tercera Edad Dentro de su Propiedad en el Centro de Monterrey

Autoridades ya buscan al presunto responsable que abusó y asalto a una mujer de la tercera edad en el cruce de las calles Vallarta y 5 de mayo.

Robo y abuso a mujer de la tercera edadAutoridades resguardaron la casa de la mujer presuntamente abusada y asaltada. Foto: N+

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Impactante suceso en Monterrey: una mujer de la tercera edad fue abusada y asaltada en su hogar. Autoridades buscan al responsable. Conoce más sobre este caso.

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