Abusan y Asaltan a Mujer de la Tercera Edad Dentro de su Propiedad en el Centro de Monterrey

Una mujer de la tercera edad fue abusada y asaltada, al interior de su propiedad, aparentemente por un hombre armado. Los hechos fueron reportados la tarde de este martes 28 de julio en calles del centro de Monterrey, Nuevo León.

Fue el cruce de las calles Vallarta y 5 de Mayo donde una mujer de la tercera edad alertó a los elementos de seguridad sobre estos hechos. A la llegada de la Policía de Monterrey, la víctima les relató que fue durante la madrugada cuando se percato que dentro de su hogar se escuchaban ruidos, por lo que decidió ir a la cocina para ver lo que estaba pasando.

La mujer mencionó que fue sorprendida por un hombre armado, quien comenzó a despojarla de sus pertenencias y posteriormente la amagó hasta una alcoba, lugar donde supuestamente fue abusada por el agresor. Hasta el momento se desconoce que fue lo que se llevó el presunto delincuente.

Investigan asalto y abuso de mujer en el centro de Monterrey

Autoridades locales aseguraron el lugar y la calle Vallarta para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Minutos más tarde, a este sitio también llegaron ministeriales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes comenzaron a entrevistar a vecinos para saber si habían visto al presunto agresor.

Se espera que los elementos de la Policía de Monterrey revisen las cámaras del C4 para tratar de localizar al sujeto y poder identificarlo. Cerca de este punto se inició un operativo de vigilancia, mientras que agentes de investigación continúan en el lugar de los hechos recabando cualquier tipo de dato que ayude para esclarecer los hechos.