Choque entre Camiones Deja Más de 10 Lesionados en el Centro de Monterrey

Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este martes 28 de julio en el cruce de las calles Arteaga y Villagrán, en el centro de Monterrey, luego de que un autobús de pasajeros y un camión de transporte urbano protagonizaran un aparatoso choque que dejó como saldo preliminar más de 10 personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto entre ambas unidades fue de gran intensidad, provocando daños de consideración en los vehículos y movilizando de inmediato a cuerpos de emergencia hacia la zona del accidente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque de Autobús y Camión Urbano Deja Más de 10 Heridos en Centro de Monterrey

Tras el choque, testigos informaron que dos personas quedaron prensadas al interior de una de las unidades, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de rescate para intentar liberarla. Mientras tanto, varios pasajeros presentaban diversas lesiones y permanecían en el lugar en espera de recibir atención médica.

El número preliminar de personas heridas superaba las 10, aunque las autoridades aún no confirmaban la cifra oficial ni la gravedad de cada uno de los lesionados al momento de los primeros reportes.

Movilización de cuerpos de auxilio

Elementos de Protección Civil, paramédicos y otras corporaciones de auxilio acudieron al sitio para brindar atención a los pasajeros afectados, evaluar la situación y coordinar las labores de re scate.

Las maniobras de los servicios de emergencia obligaron a restringir parcialmente la circulación en el cruce de Arteaga y Villagrán, mientras los rescatistas trabajaban para atender a los heridos y retirar las unidades involucradas.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el accidente. Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para determinar cómo ocurrió el choque y establecer si alguno de los conductores incurrió en alguna responsabilidad.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen un informe oficial con el número definitivo de personas lesionadas, el estado de salud de los afectados y mayores detalles sobre este accidente registrado en el centro de Monterrey.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas y conducir con precaución mientras continúan las labores de auxilio y el retiro de las unidades siniestradas.

Información en desarrollo...

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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