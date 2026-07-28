Accidentes

Choque entre Camiones Deja Más de 10 Lesionados en el Centro de Monterrey

Un autobús y un camión urbano chocaron en el cruce de Arteaga y Villagrán, en el centro de Monterrey, dejando dos personas prensadas y más de 10 lesionados.

Aparatoso Choque en el Centro de Monterrey Deja Decenas de Personas AfectadasFuerte Accidente en Arteaga y Villagrán Deja Más de 10 Heridos.Foto: PCNL

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Accidente en el centro de Monterrey: autobús y camión urbano chocan, resultando en más de 10 heridos y una persona prensada. Conoce los detalles y sigue las recomendaciones viales.

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