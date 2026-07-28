Accidentes

Conductor Presuntamente Ebrio Provoca Fuerte Choque Contra Dos Autos en Tuxpan; Así Ocurrió

Un conductor quien circulaba a exceso de velocidad y ene presunto estado de ebriedad, provocó un fuerte accidente en la Colonia Azteca de Tuxpan al norte de Veracruz.

Conductor presuntamente alcoholizado choca contra dos vehículos y termina volcado en Tuxpan, VeracruzConductor presuntamente alcoholizado choca contra dos vehículos y termina volcado en Tuxpan, Veracruz. Foto: N+

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Conductor presuntamente ebrio y a exceso de velocidad causa aparatoso accidente en Tuxpan, Veracruz. Impactó dos autos y volcó.

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