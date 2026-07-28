Conductor Presuntamente Ebrio Provoca Fuerte Choque Contra Dos Autos en Tuxpan; Así Ocurrió

Un hombre quien presuntamente conducía su automóvil bajo la influencia del alcohol sufrió un fuerte accidente, los primeros reportes señalan que circulaba a exceso de velocidad y por ello la unidad terminó volcada luego de colisionar con un automóvil que se encontraba estacionado y uno más que circulaba por la vía de comunicación.

El percance ocurrió la noche del lunes 27 de julio alrededor de las 21:30 horas, esto sobre el libramiento Adolfo López Mateos a la altura de la calle Justo Sierra, de la colonia Azteca, de Tuxpan al norte de la entidad veracruzana.

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En el lugar, un hombre identificado como Óscar Garcés Ramírez, de 34 años, conducía su automóvil tipo sedan, color gris, con placas del estado de Tamaulipas a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad cuando se impacto con un auto el cual se encontraba estacionado, y posteriormente contra otro en movimiento, para después terminar volcar aparatosamente.

Bomberos y paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron la emergencia, pero por fortuna no hubo víctimas que lamentar.

Cabe mencionar que el presunto responsable intentó huir pero fue intervenido por elementos de Marina y Policía Municipal. Finalmente elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y remitieron los vehículos al corralón.

Mujer choca su camioneta recién salida de agencia contra palmera en Veracruz

Una joven que circulaba en su camioneta sobre avenida allende con lerdo en la colonia centro del municipio de Veracruz, acabó estrellándose contra una palmera y quedó arriba del camellón, ocasionándole daños cuantiosos a su unidad.

Fue durante la mañana de este lunes cuando se registraron los hechos, los cuales además de la afectación a la camioneta, la conductora resultó con crisis nerviosa, por lo que requirió atención de parte de paramédicos de la cruz roja.

Según lo informado, cuando pasaba el semáforo de allende con lerdo, presuntamente otro vehículo ocasionó realizara una maniobra y perdiera el control hasta chocar con la palmera.

El otro involucrado se fue del lugar, y solo tuvo afectaciones la joven que recientemente había comprado su camioneta color blanca, de hecho, reconoció que estaba apenas en el proceso de emplacamiento.

También atendió este accidente personal de Tránsito Nunicipal, quien se llevó el vehículo a las instalaciones de Montesinos para continuar con el proceso pertinente.