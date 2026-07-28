Vuelve Roberto Mancini a Dirigir a la Selección de Italia: ¿Cuáles Son Sus Logros?

Italia volvió a confiar en un viejo conocido para tomar las riendas de la selección nacional de futbol al anunciar hoy 28 de julio 2026 a Roberto Mancini como timonel del equipo mayor.

La selección de Italia quedó fuera del recién concluido Mundial de futbol 2026, a pesar de tratarse de un país que ha logrado levantar la Copa del Mundo en cuatro ocasiones. Ha sido la tercera ocasión que el equipo no participa en el principal torneo de futbol.

Mancini suple a Gennaro Gattuso, quien dejó el cargo como seleccionador de Italia en abril pasado luego de la derrota en la fase de clasificación para el Mundial ante Bosnia y Herzegovina.

Así anunciaron al nuevo seleccionador de Italia

Italia reveló este martes a Roberto Mancini como su nuevo seleccionador y a parte del equipo técnico que lo acompañará.

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, anunció el nombramiento durante una reunión del Consejo Federal: "Mancini es el seleccionador".

"Consideré que la persona más adecuada para asumir el cargo de entrenador principal era Roberto Mancini", dijo Malagò.

Además, se informó que Claudio Ranieri asumirá el cargo de director deportivo.

¿Cuáles son los logros de Roberto Mancini?

Roberto Mancini es un director que ya ha dirigido a la selección de Italia y a otros equipos de Europa. Aquí sus principales logros: