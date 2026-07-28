Futbol

Vuelve Roberto Mancini a Dirigir a la Selección de Italia: ¿Cuáles Son Sus Logros?

Roberto Mancini ya ha dirigido a la selección de futbol de Italia. Consulta aquí sus principales logros

Roberto Mancini, como seleccionador de Arabia Saudí en la Copa de Asia el 25 de enero de 2024.Roberto Mancini, como seleccionador de Arabia Saudí en la Copa de Asia el 25 de enero de 2024. Foto: Reuters
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