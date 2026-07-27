¿México vs Costa Rica Sub 20 Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver el Partido Hoy del Premundial

La Selección Mexicana vuelve a la actividad en el Campeonato de la Concacaf, y si aún no sabes dónde ver el partido de México vs Costa Rica Sub 20 hoy en vivo, acá te decimos si pasa gratis por algún canal de TV abierta el partido del Premundial 2026.

El combinado azteca llega a su segundo encuentro del torneo, luego de una importante victoria en su debut, en el que goleó 3-0 a Antigua y Barbuda, colocándose en el primer lugar del Grupo B.

Sin embargo, el conjunto costarricense no será un rival sencillo, ya que también iniciaron el Preolímpico con un triunfo 1-0 frente a Guatemala, de ahí que también tiene 3 puntos y buscará arrebatarle el liderato al Tri.