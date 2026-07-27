¿México vs Costa Rica Sub 20 Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver el Partido Hoy del Premundial
Consulta dónde ver el México vs Costa Rica Sub 20 hoy en vivo para que no te pierdas el segundo partido del Premundial de Concacaf 2026
Consulta dónde ver el México vs Costa Rica Sub 20 hoy en vivo para que no te pierdas el segundo partido del Premundial de Concacaf 2026
La Selección Mexicana vuelve a la actividad en el Campeonato de la Concacaf, y si aún no sabes dónde ver el partido de México vs Costa Rica Sub 20 hoy en vivo, acá te decimos si pasa gratis por algún canal de TV abierta el partido del Premundial 2026.
El combinado azteca llega a su segundo encuentro del torneo, luego de una importante victoria en su debut, en el que goleó 3-0 a Antigua y Barbuda, colocándose en el primer lugar del Grupo B.
Sin embargo, el conjunto costarricense no será un rival sencillo, ya que también iniciaron el Preolímpico con un triunfo 1-0 frente a Guatemala, de ahí que también tiene 3 puntos y buscará arrebatarle el liderato al Tri.
El partido de la Selección Mexicana Sub 20 contra Costa Rica se jugará hoy lunes 27 de julio de 2026 a las 20:00 horas, es decir a las 8 de la noche del centro de México, y se disputará en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.
El ganador de este encuentro tomaría el liderato en solitario del Grupo B y aseguraría su boleto a los Cuartos de Final del Premundial de Concacaf Sub 20, torneo que otorga la clasificación al Mundial Sub 20 de 2027 a los equipos que avancen a Semifinales, y el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el campeón.
Hay malas noticias para los aficionados que buscan dónde ver el partido de la Selección Mexicana Sub 20 hoy, ya que ningún canal de TV Abierta va a pasar la transmisión en vivo gratis en México.
#Sub20 | #Horarios para el juego de hoy ⏰— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 27, 2026
Segundo partido del Campeonato Sub-20 de Concacaf. 🫡
¡No se lo pierdan, nos vemos en el estadio!
Boletos aquí ➡️ https://t.co/hp9DhCOqMH #ProyectoSelecciones 💚 pic.twitter.com/3XYgOpkA75
Si quieres ver la transmisión del juego del Premundial Sub 20 tienes que saber que no es gratis, ya que las únicas opciones de ver el encuentro es por televisión de paga y una app de streaming que requiere de suscripción.
De esta manera, si no tienes forma de ver el partido México vs Costa Rica en vivo este lunes 27 de julio, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que sepas cómo van y quién ganó el juego del Premundial y Preolímpico de Concacaf Sub 20.
PPP