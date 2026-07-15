México Jugará en Puebla Premundial Sub-20 Concacaf 2026 y Pase a Juegos Olímpicos: Calendario

La Selección Mexicana Sub-20 llegará al Estadio Cuauhtémoc de Puebla para los encuentros de la fase de grupos del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Partidos en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.Estadio Cuauhtémoc en Puebla sede del torneo de la Sub-20. Foto: Gobierno de Puebla

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El Estadio Cuauhtémoc en Puebla recibe a la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial Concacaf 2026. Conoce el calendario y apoya al Tri rumbo a Los Ángeles 2028.

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