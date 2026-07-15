México Jugará en Puebla Premundial Sub-20 Concacaf 2026 y Pase a Juegos Olímpicos: Calendario

El Estadio Universitario BUAP y el Estadio Cuauhtémoc en Puebla serán sede del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 durante los partidos de la Fase de Grupos y rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Concacaf confirmó las sedes oficial las cuales se encuentran en la capital poblana y la Ciudad de México; Los partidos de la Fase de Grupos se disputarán en el Estadio Universitario BUAP y el Estadio Cuauhtémoc, mientras que los Cuartos de Final se jugarán exclusivamente en el Estadio Cuauhtémoc. Las Semifinales y la Final se celebrarán en la CDMX.

Puebla recibirá a la Selección Mexicana Sub-20 en busca de un boleto para la final de la Copa Mundial Sub-20 y busca proyectarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, bajo la dirección técnica de Alex Diego.

México jugará en Puebla durante la Fase de Grupos del torneo Sub-20 de Concacaf 2026

México se encuentra ubicado en el grupo B por lo que se enfrentara con la selecciones de Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 se llevará acabo del 24 de julio al 9 de agosto, en donde habrá tres grupos de cuatro equipos conforme al sorteo oficial realizado este jueves en la sede de la Confederación en Miami.

Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Haití

Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Barbuda

Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá, Jamaica

La Fase de Grupos está programada para disputarse del viernes 24 de julio al sábado 1 de agosto de 2026 y posteriormente, los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros lugares avanzarán a la fase eliminatoria.

Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 en Puebla: Calendario completo

Este es el calendario completo de partidos para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Estadio Universitario BUAP (Puebla)

Julio 25: CUB Vs. SLV 15:00 (17:00)

Julio 25: USA Vs. HAI 20:00 (22:00)

Julio 26: PAN Vs. CAN 14:00 (16:00)

Julio 26: HON Vs. JAM 19:00 (21:00)

Julio 28: HAI Vs. CUB 15:00 (17:00)

Julio 28: SLV Vs. USA 20:00 (22:00)

Julio 29: JAM Vs. PAN 14:00 (16:00)

Julio 29: CAN Vs. HON 19:00 (21:00)

Julio 31: SLV Vs. HAI 15:00 (17:00)

Julio 31: USA Vs. CUB 20:00 (22:00)

Agosto 1: CAN Vs. JAM 14:00 (16:00)

Agosto 1: HON Vs. PAN 19:00 (21:00)

Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

Julio 24: GUA Vs. CRC 14:00 (16:00)

Julio 24: MEX Vs. ATG 17:00 (19:00)

Julio 27: ATG Vs. GUA 17:00 (19:00)

Julio 27: CRC Vs. MEX 20:00 (22:00)

Julio 30: CRC Vs. ATG 16:00 (18:00)

Julio 30: MEX Vs. GUA 19:00 (21:00)

El torneo forma parte del Proyecto Selecciones de la Federación Mexicana de Futbol, una iniciativa enfocada en impulsar el desarrollo de las futuras generaciones del balompié nacional.

Con información de N+

MCS