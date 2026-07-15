Pronóstico Argentina vs Inglaterra: Hipopótamo Viral Dice Quién Gana Semifinal del Mundial 2026

Entérate cuál es la predicción el famoso hipopótamo Moo Deng para el partido Argentina vs Inglaterra

Hipopótamo Moo DengHipopótamo Moo Deng. Foto: Reuters | Archivo

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¿Puede un hipopótamo predecir el futuro del Mundial? Moo Deng dice que pasará con Inglaterra, luego del partido vs Argentina. Descubre más sobre esta curiosa predicción.

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