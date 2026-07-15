Pronóstico Argentina vs Inglaterra: Hipopótamo Viral Dice Quién Gana Semifinal del Mundial 2026

El Mundial 2026 está por llegar a su fin, luego de que España se convirtió en el primer finalista y hoy, 15 de julio de 2026, conoceremos contra qué equipo peleará por la Copa del Mundo; aquí te decimos cuál es el pronóstico del famoso hipopótamo Moo Deng de cara al partido de semifinal Argentina vs Inglaterra.

¿Quién ganará el partido Inglaterra vs Argentina?

El famoso hipopótamo Moo Deng, que en 2024 se hizo viral y conquistó las redes sociales, predijo que Francia e Inglaterra disputarán la final del Mundial 2026, es decir que, de acuerdo con su pronóstico, la selección inglesa derrotaría a Argentina.

Con su peculiar manera de caminar, Moo Deng, que vive en el zoológico Khao Kheow, en Tailandia, eligió dos sandías decoradas con banderas de Francia e Inglaterra cuando se le presentaron como forma de preguntarle qué equipos competirán el próximo domingo 19 de julio de 2026, por la Copa del Mundo, en el estadio sede Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

En una primera ronda, Moo Deng se dirigió de manera decidida hacia la fruta que simbolizaba a Francia; sin embargo, España derrotó 2-0 al país galo.

En la segunda ronda, el hipopótamo se acercó hacia la sandía con la bandera de Inglaterra, que hoy se enfrenta a Argentina.

De acuerdo con el hipopótamo Moo Deng, Inglaterra llegaría a la final del Mundial 2026.

Datos que no sabías sobre Moo Deng

Moo Deng, cuyo nombre se traduce del tailandés como Cerdo Saltarín, es una hembra de hipopótamo pigmeo de 2 años de edad, que luego de su nacimiento se convirtió en una sensación en internet.

El tierno hipopótamo Moo Deng, querido en todo el mundo por su cara adorable y carácter amistoso, predijo el triunfo electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de noviembre de 2024.

La fama de Moo Deng traspasó fronteras y se convirtió en emojis que circulan en las redes sociales, además de tener su línea de productos promocionados por el zoológico.

Mientras la fiabilidad de estas predicciones es infundada, otros animales también se han hecho famosos por sus habilidades en pronosticar resultados.

Uno de los más famosos fue el pulpo Paul, quien acertó que España iba a ganar el Mundial 2010, en Sudáfrica.

Con información de EFE.

RMT