¿Argentina vs Inglaterra Pasa Gratis? Link para Ver Partido de Semifinal este 15 de Julio 2026

El Mundial 2026 ha roto con todas las quinielas y pronósticos y tras la derrota de Francia en el juego de este martes, los aficionados esperan con ansia la Semifinal Argentina vs Inglaterra. En N+ te decimos si pasa gratis y cuál es el link para disfrutar del partido.

España es la primera selección que llega a la Final del Mundial 2026, la Furia Roja derrotó este martes al combinado francés 2-0, que se había posicionado como uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo de la mano de Kylian Mbappé.

Pero, ahora es momento de centrar la mirada en la otra Semifinal: Argentina vs Inglaterra, que ha revivido el conflicto por las Islas Malvinas, pese a que el entrenador albiceleste, Lionel Escaloni pidió separar la política del deporte.