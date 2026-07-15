¿Argentina vs Inglaterra Pasa Gratis? Link para Ver Partido de Semifinal este 15 de Julio 2026

¿Vas a ver la Semifinal Inglaterra vs Argentina? Conoce cuál es el link para ver gratis el partido de este 15 de julio de 2026. Foto: Reuters.
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El Mundial 2026 ha roto con todas las quinielas y pronósticos y tras la derrota de Francia en el juego de este martes, los aficionados esperan con ansia la Semifinal Argentina vs Inglaterra. En N+ te decimos si pasa gratis y cuál es el link para disfrutar del partido.
España es la primera selección que llega a la Final del Mundial 2026, la Furia Roja derrotó este martes al combinado francés 2-0, que se había posicionado como uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo de la mano de Kylian Mbappé.
Pero, ahora es momento de centrar la mirada en la otra Semifinal:
Argentina vs Inglaterra, que ha revivido el conflicto por las Islas Malvinas, pese a que el entrenador albiceleste, Lionel Escaloni pidió separar la política del deporte. ¿Partido de Semifinal Argentina vs Inglaterra Pasa Gratis?
Si has seguido de cerca cada uno de los encuentros entre las 48 selecciones que iniciaron el camino a la Final de la Copa del Mundo 2026, no te puedes perder la semifinal entre Argentina e Inglaterra.
El partido a celebrarse este miércoles 15 de julio de 2026 sí pasará gratis por televisión abierta, por lo que no sólo estará disponible para el público de
ViX Premium Pase Mundialista.
De acuerdo con información de la FIFA, la Semifinal se podrá disfrutar a través de Canal 5, TUDN y el Canal de Las Estrellas de tu televisión completamente gratis.
Quien resulte ganador será el rival de España en el Estadio de Nueva York, el próximo domingo 19 de julio. Día en el que se celebrará la clausura de esta justa deportiva y se definirá al campeón.
Link para ver partido Argentina vs Inglaterra del Mundial 15 de Julio 2026
Si contrataste tu paquete ViX Pase Mundialista también puedes disfrutar del duelo deportivo que tendrá lugar a las 13:00 horas de este miércoles.
De acuerdo con información proporcionada por la plataforma, la transmisión se encenderá a partir de las 11:30 horas del miércoles.
Recuerda que el equipo que quede eliminado, enfrentará a
Francia por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026, partido que se disputará el sábado 18 de julio.
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