¿Argentina vs Inglaterra Pasa Gratis? Link para Ver Partido de Semifinal este 15 de Julio 2026

Este miércoles se celebra la esperada Semifinal que definirá al rival de España para la Final del Mundial 2026 a jugarse el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York

Jude Bellingham y Harry Kane, figuras de la Selección Inglesa. Argentina se enfrenta a Inglaterra en la Semifinal de la Copa del Mundo 2026.¿Vas a ver la Semifinal Inglaterra vs Argentina? Conoce cuál es el link para ver gratis el partido de este 15 de julio de 2026. Foto: Reuters.

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