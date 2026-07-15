Descubridores de Ciudad Maya Intacta de Minanbé Exploran Asentamiento Escondido entre la Selva

Los descubridores de la ciudad maya de Minanbé, liderados por Ivan Šprajc, ahora exploran la ciudad de El Yesal, escondida en la selva de Campeche

El Yesal, ciudad maya en CampecheDescubridores de Minanbé se trasladan a El Yesal, ciudad maya escondida en Campeche. Foto: INAH

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El Yesal, una ciudad maya de 2,500 años, es explorada por arqueólogos en la selva de Campeche. Descubre cómo la tecnología lídar está revolucionando la arqueología.

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