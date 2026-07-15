Descubridores de Ciudad Maya Intacta de Minanbé Exploran Asentamiento Escondido entre la Selva Los descubridores de la ciudad maya de Minanbé, liderados por Ivan Šprajc, ahora exploran la ciudad de El Yesal, escondida en la selva de Campeche Descubridores de Minanbé se trasladan a El Yesal, ciudad maya escondida en Campeche. Foto: INAH Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado El Yesal, una ciudad maya de 2,500 años, es explorada por arqueólogos en la selva de Campeche. Descubre cómo la tecnología lídar está revolucionando la arqueología. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 14 jul 2026 | 22:03 CST Actualizado hace 3 horas

El arqueólogo Ivan Šprajc y su equipo descubrieron hace pocos días Minanbé, una ciudad maya intacta en la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Este mismo equipo ahora explora la ciudad de El Yesal, escondida en la selva de Campeche. El Yesal es una antigua ciudad maya ubicada al interior de la Reserva de la Biosfera Balam Ku.

El esloveno Ivan Šprajc aseguró que El Yesales unaa de las mayores ciudades ubicada en las Tierras Bajas Mayas Centrales.

Aunque sus orígenes parecen remontarse a 2 mil 500 años, El Yesal habría seguido ocupada hasta el año 900 d.C.

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El hallazgo de la ciudad de Minanbé ha representado uno de los mayores descubrimientos en épocas recientes sobre la civilización maya. Ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha informado que el mismo equipo de arqueólogos se ha trasladado a la Reserva de la Biosfera Balam Kú.

En la selva de Campeche, el equipo liderado por Ivan Šprajc explora la ciudad de El Yesal. Esta ciudad habría sido fundada hace 2 mil 500 años. Al respecto, el arqueólogo esloveno declaró:

“A pesar de que es un centro extenso, pues su área monumental cubre más de un kilómetro cuadrado, El Yesal solo había sido visitado en breves periodos por algunos investigadores. Nunca se había realizado una exploración detallada”.

Y añadió:

“Evidentemente, es una de las ciudades mayas más grandes de las Tierras Bajas Centrales”.

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En el extremo sur del área nuclear de El Yesal se ubica una voluminosa acrópolis. Se trata de una plataforma cuadrada de 150 metros de largo, que se eleva hasta 15 metros sobre el terreno natural y sostiene cuatro basamentos piramidales.

Al respecto, el arqueólogo Atasta Flores Esquivel declaró: “En su concepción arquitectónica y espacial, la Gran Acrópolis de El Yesal guarda similitudes con otros sitios, por ejemplo, con Edzná, pero en su época petenera, del periodo Clásico Temprano o, incluso, de épocas anteriores, que van hasta el Preclásico Tardío y Medio”.

¿Qué es la tecnología LiDAR usada para hallar ciudades maya en la selva?

Al igual que en el hallazgo de Minanbé, la exploración de El Yesal fue posible gracias al uso de tecnología de escaneo láser aerotransportado, conocida con el acrónimo LiDAR). Este método emplea rayos láser para determinar la forma de superficies.

Una de las grandes ventajas de esta tecnología es que no es invasiva. Se puede explorar una zona protegida sin tener que retirar la vegetación. Esto se debe a que los rayos láser que emplea pueden examinar una superficie sin importar el follaje.

¿Se escribe lídar o LiDAR? Esto dicen los expertos

Aunque el nombre comercial de la tecnología es LiDAR, la organización Fundeu, en colaboración con la Real Academia Española, recomienda el uso del término lídar, en minúsculas y con acento en la primera sílaba.