Explota Tanque de Gas en Edificio Residencial de Huixquilucan; Reportan 3 Lesionados

Servicios de emergencia se movilizaron la noche de este martes 14 de julio a la zona residencial de Los Yaquis, en Huixquilucan, Estado de México, luego de la fuerte explosión de un tanque de gas que dejó al menos tres heridos.

Romina Contreras, alcaldesa de la demarcación, detalló el saldo preliminar y aseguró que la situación está bajo control y trabajan para reducir riesgos.

"Esta noche, se encuentra desplegado todo el Sistema Municipal de Emergencias 24/7, tras la explosión por acumulación de gas que se registró en la parte alta de una de las torres del Residencial Los Yaquis, en la colonia Jesús del Monte", reportó en Facebook.

"Hasta ahora, tenemos un saldo preliminar de 3 personas que resultaron lesionadas, quienes están siendo trasladadas a hospitales de la zona para su atención. Pedimos permitir el libre paso a las unidades de emergencia", añadió.

En videos compartidos se observa que personas fueron trasladadas para su atención médica a bordo de ambulancias.

Tras el reporte, fueron desplegadas tres unidades de bomberos y cuatro vehículos más de la Unidad de Rescate de Huixquilucan.

En imágenes difundidas se observa que la explosión fue en la parte del techo, lo que dejó paredes destruidas. Asimismo, se mostró el colapso de una habitación.

Pedazos de paredes cayeron hasta la calle más cercana. Vecinos se alarmaron por la situación.

ASJ