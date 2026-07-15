Explota Tanque de Gas en Edificio Residencial de Huixquilucan; Reportan 3 Lesionados

Romina Contreras, alcaldesa de la demarcación, detalló el saldo preliminar y aseguró que la situación está bajo control

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Emergencia en Huixquilucan: Explota tanque de gas en torre residencial, 3 personas lesionadas. La alcaldesa detalla el control de la situación.

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