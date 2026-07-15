Registran Choque Múltiple en Autopista Guadalajara - Tepatitlán; Esto Se Sabe

La autopista a Los Altos de Jalisco fue el escenario de un fuerte choque registrado en el kilómetro 19, justo en el tramo que comprende de Zapotlanejo a Tepatitlán de Morelos, dentro del municipio de Acatic.

Según se informó, el chófer de un tráiler perdió el control debido a la imprudencia del conductor de un auto compacto, quien invadió los carriles contrarios y chocó de frente contra otro vehículo pesado.

Bomberos municipales, personal del Estado y elementos de la Cruz Roja Zapotlanejo se coordinaron para liberar al conductor del tráiler, que terminó prensado. Además, atendieron al tripulante de una camioneta que también participó en el hecho.

¿Cuáles fueron las afectaciones por el choque?

Debido al múltiple choque, la autopista se vio afectada en ambos sentidos; incluso los carriles con dirección a la ciudad fueron cerrados por completo.