Registran Choque Múltiple en Autopista Guadalajara - Tepatitlán; Esto Se Sabe

Sobre el kilómetro 23 de la autopista Guadalajara–Tepatitlán se registró un choque múltiple

Choque carreteraFoto: Protección Civil

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Choque múltiple en la autopista Guadalajara-Tepatitlán deja lesionados. Autoridades en camino. Mantente informado por canales oficiales.

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