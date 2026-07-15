Elemento de Tránsito es Golpeado por Auto Mientras Abanderaba Obra en Boca del Río, Veracruz

Un oficial de tránsito resultó lesionado mientras se encontraba abanderando una obra en el municipio de Boca del Río, Veracruz, la tarde de este martes 14 de julio, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencias.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines del municipio boqueño cuando, presuntamente, un vehículo no respetó el abanderamiento y terminó impactando al elemento de Tránsito.

Derivado de estos hechos, cuerpos de emergencias arribaron al sitio de los hechos y el elemento de tránsito fue trasladado a un centro hospitalario. Asimismo, se informó que la vialidad en dicha zona se vio interrumpida durante varios minutos.

Menor intenta cruzar vialidad y es atropellada por motociclista en la zona norte de la ciudad de Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias se registró la tarde de este martes 14 de julio tras reportarse un accidente en el que una menor de edad resultó lesionada tras, según testigos, ser impactada por un vehículo en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Según lo informado, con lesiones en los pies y en los muslos terminó joven menor de edad, quien fue identificada como Nicole 'N', luego de ser atropellada por un motociclista cuando circulaba sobre la avenida Dos Bahías.

Presuntamente, los automovilistas le dieron el paso a la menor; sin embargo, al intentar cruzar, fue impactada por el motociclista que no se detuvo, ya presuntamente, que intentó filtrar a los vehículos que se encontraban detenidos para darle el paso a la joven.

911. Minutos más tarde, elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar del percance para abanderar la zona.

Tras registrarse los hechos, testigos dieron aviso a los cuerpos de auxilio por medio del número de emergencias 911. Minutos más tarde, elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar del percance para abanderar la zona.