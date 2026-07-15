Elemento de Tránsito es Golpeado por Auto Mientras Abanderaba Obra en Boca del Río, Veracruz

Mientras abanderaba una obra, un elemento de Tránsito fue arrollado por un automóvil. Los hechos ocurrieron en Boca del Río, Veracruz.

Elemento de Tránsito es Golpeado por Auto Mientras Abanderaba Obra en Boca del Río, VeracruzFoto: N+

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Un oficial de Tránsito fue atropellado en Boca del Río mientras abanderaba una obra. La vialidad se interrumpió. Conoce más sobre este incidente.

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