Choque entre Patrulla y Camioneta Deja Daños Material y Tres Heridos Carretera Veracruz Xalapa

Un patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública se vio involucrado en un fuerte accidente contra una camioneta cuando circulaban sobre la carretera Veracruz-Xalapa por la central de abastos.

fuerte accidente vehicular entre patrulla y camioneta en la salida de la Central de AbastosFoto: N+

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Accidente en Veracruz-Xalapa: patrulla de policía y camioneta chocan, resultando en tres heridos. Descubre cómo ocurrió este siniestro en la central de abastos.

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