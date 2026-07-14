Choque entre Patrulla y Camioneta Deja Daños Material y Tres Heridos Carretera Veracruz Xalapa

Al medio día de este martes 14 de julio, se reportó un fuerte siniestro vehicular donde elementos policiacos y una mujer resultaron lesionados después de verse involucrados en un fuerte choque cuando circulaban sobre la carretera Veracruz-Xalapa.

Según el reporte de hechos el accidente ocurrió a la altura de la central de abastos de Veracruz, el cual además de los lesionados, resultaron las unidades con daños materiales cuantiosos, causando una seria afectación vehicular en este sector del poniente de la ciudad de Veracruz.

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La información proporcionada relata que los policías estatales que iban a bordo de la unidad con número 4433, iban sobre el tramo carretero para atender presuntamente un servicio, por lo que conducían a una velocidad considerable.

Al llegar al semáforo, la conductora de la camioneta blanca sale de la central de abastos a la avenida con el semáforo en verde, y es impactada de su lado en ambas puertas.

Ello ocasionó salieran expulsadas las bolsas de aire en ambas unidades, y los tripulantes con golpes en distintas partes del cuerpo.

Tuvieron que recibir atención de parte de paramédicos sin necesidad de trasladarlos a un hospital. Aseguradoras deslindaron responsabilidades y después las movieron del lugar, ya que por más de una hora generaron caos vial con dirección al aeropuerto.

Otro fuerte accidente vehicular registrado recientemente en Veracruz

La tarde del pasado lunes 13 de marzo se registró un aparatoso choque sobre la carretera federal Córdoba - Veracruz, a la altura de la gasolinera de Rancho Trejo, dejando como saldo cinco personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil color negro con tres personas a bordo, intentó ingresar a la estación de servicio. Presuntamente, la maniobra provocó que el vehículo color plata con dos pasajeros a bordo, que iba con dirección hacia Yanga, perdiera el control de la unidad.

Se dio a conocer que tras el fuerte impacto, el automóvil plata se estrelló contra unos postes protectores ubicados en la zona de las bombas de combustible, mientras que la otra unidad quedó prácticamente destrozada en la entrada de la gasolinera.

Al punto se trasladaron paramédicos de Amatlán de los Reyes quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios a los lesionados y los trasladaron a hospitales de la zona. Personal de la Guardia Nacional división carreteras tomo conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades.