Muere Niña de Tres Años en Accidente de Motocicleta en Acuña

Una niña de tres años murió en un accidente de motocicleta cuando viajaba junto a sus padres en Acuña.

Muere Niña de Tres Años en Accidente de Motocicleta en AcuñaFoto: N+

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Tragedia en Acuña: una niña de tres años fallece en un accidente de motocicleta. Un vehículo les cortó el paso, provocando el fatal desenlace. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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