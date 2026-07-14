Muere Niña de Tres Años en Accidente de Motocicleta en Acuña

Una niña de tres años murió la madrugada de este martes 14 de julio, luego de verse involucrada en un accidente vial cuando viajaba en una motocicleta junto a sus padres.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Coahuiltecas, en el cruce con el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, a la altura de la infoteca en el Fraccionamiento Los Reales en Ciudad Acuña.

De acuerdo con la información, la niña viajaba junto a sus padres a bordo de la motocicleta cando repentinamente, un vehículo les cortó la circulación.

Al derrapar, la menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo que le provocó que muriera en el lugar. Autoridades y cuerpos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Seguridad Pública realizaron las diligencias para recabar evidencias y determinar como ocurrió el percance.

Las autoridades lograron la detención de una persona, quien conducía el vehículo; sin embargo, serán las investigaciones y peritajes los que determinen la responsabilidad.

Familia vuelca en General Cepeda; Hay 1 Muerto

Otro fatal accidente cobró la vida de una mujer y cuatro integrantes de su familia resultaron lesionados luego de la volcadura de una camioneta registrada este 12 de julio en un camino vecinal del municipio de General Cepeda. Los heridos fueron trasladados a la Clínica 1 del IMSS en Saltillo.

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De acuerdo con los reportes, el conductor perdió el control del volante cuando circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que la unidad saliera del camino y diera varias volteretas.

Durante el accidente, Laura Leticia "N" de 43 años, salió proyectada del vehículo y falleció en el lugar.

Elementos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) confirmaron el ceso de la mujer y brindaron atención a los lesionados, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

Al concluir los peritajes, el cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicó la necropsia de ley.