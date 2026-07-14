Investigan Posible Feminicidio en Monclova; Hija Encuentra a su Madre Muerta

Autoridades investigan un posible feminicidio registrado en la colonia del Río en Monclova.

Investigan Posible Feminicidio en Monclova; Hija Encuentra a su Madre MuertaFoto: N+

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Impactante caso en Monclova: investigan posible feminicidio tras el hallazgo de Silvia Ochoa sin vida. Autoridades buscan al sospechoso. Conoce más detalles.

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