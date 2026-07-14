Investigan Posible Feminicidio en Monclova; Hija Encuentra a su Madre Muerta

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de un posible feminicidio registrado en la colonia del Río en la ciudad de Monclova, Coahuila.

La víctima, una mujer de 38 años, identificada como Silvia Ochoa, fue localizada sin vida en su domicilio. El cuerpo fue encontrado por su hija, quien iba acompañada de su novio.

Hasta el momento se investiga a Ramiro "N", como presunto responsable del delito de feminicidio.

Cabe señalar que este presunto agresor contaba con varias denuncias por violencia familiar ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

Autoridades mantienen la búsqueda de este hombre mientras se esperan los resultados de la necropsia de ley para determinar las causas reales del fallecimiento.

Cuerpo de Víctima de Feminicidio en Saltillo es Trasladado a Chiapas

Otro caso de feminicidio en Coahuila ocurrió en la colonia Santa Bárbara en Saltillo, el cuerpo de la mujer, identificada como Diana "N" fue trasladado a Tapachula, Chiapas, donde sus familiares realizaron los servicios funerarios

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La mujer fue localizada sin vida al interior de una vivienda, luego de que una de sus hijas solicitara apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al domicilio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El caso fue investigado por la Fiscalía General del Estado como un feminicidio.

El fiscal general, Federico Fernández, señaló que las investigaciones permanecen activas y reiteró que el caso es atendido con perspectiva de género hasta llevar al presunto responsable ante la justicia.