Trasladarán a Chiapas Cuerpo de Diana"N", Mujer Asesinada por su Expareja en Saltillo

El cuerpo de Diana "N", presuntamente asesinada por su expareja en Saltillo, será trasladado a Chiapas para sus servicios funerarios.

Trasladarán a Chiapas Cuerpo de Diana "N", Mujer Asesinada por su Expareja en SaltilloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El cuerpo de Diana Marina, asesinada en Saltillo, será trasladado a Chiapas. Su expareja, Fernando 'N', sigue prófugo. La Fiscalía investiga el feminicidio con perspectiva de género.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+