Trasladarán a Chiapas Cuerpo de Diana"N", Mujer Asesinada por su Expareja en Saltillo

La tarde de este miércoles 8 de julio trascendió que el cuerpo de Diana "N", quien fue asesinada presuntamente por su expareja en Saltillo, será trasladado a Chiapas, su lugar de origen,

Su mamá, la señora Dilma Mérida, informó que, este jueves alrededor de las 14:00 horas, el ataúd con el cuerpo de su hija, salió desde una funeraria ubicada en la zona centro de la ciudad.

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Comentó que los servicios funerarios se realizarán en Tapachula, donde se encuentra toda su familia. Al momento, Fernando "N" señalado como presunto responsable del asesinato de Diana, se encuentra prófugo de la justicia.

La Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones por el feminicidio de Diana, de 41 años, quien fue localizada sin vida al interior de una casa en la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo. La mujer fue encontrada inconsciente por una de sus hijas, quien solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al llegar al lugar únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las primeras indagatorias señalan como principal sospechoso a Fernando "N", de 54 años y expareja de la víctima, quien presuntamente escapó del lugar tras la agresión.

De forma preliminar se informó que la víctima presentaba lesiones por golpes y posibles signos de estrangulamiento.

Le pidieron matrimonio durante concierto en Saltillo

Tras el crimen, familiares y amigos lamentaron la muerte de Diana en redes sociales, donde además comenzó a difundirse un video en el que presuntamente aparecía junto a Fernando "N" durante una propuesta de matrimonio realizada meses atrás en un concierto del Grupo Duelo en la ceremonia del Grito de la Independencia el año pasado en Saltillo.

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El fiscal general del estado, Federico Fernández, informó que las investigaciones permanecen activas y aseguró que la Fiscalía mantendrá las diligencias necesarias para localizar al presunto responsable y esclarecer el caso con perspectiva de género.