Realizan Operativo de Búsqueda de José Gabriel tras Detectar Señal de su Celular

Este miércoles, la familia de José Gabriel Ruiz Díaz, en coordinación con el área de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, realizó una búsqueda en el ejido Boquillas de la Perla, luego de que en ese lugar se registrara la última señal del teléfono celular del joven.

José Gabriel Ruiz Díaz, de 21 años, fue visto por última vez por su familia el pasado 2 de junio, alrededor de las 13:40 horas, en su centro de trabajo, una gasolinera ubicada en el cruce del bulevar Constitución y la calle Mónaco, en la colonia San Isidro de Torreón.

Tras un mes de incertidumbre, la señal emitida por su teléfono en la zona de Boquillas de la Perla motivó el operativo de búsqueda encabezado por sus familiares y autoridades.

La familia mantiene la esperanza de localizarlo con vida y pidió a la ciudadanía proporcionar cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero.

Esto se sabe de la desaparición de José Gabriel Ruiz Díaz

José Gabriel Ruiz Díaz fue visto por última vez el 2 de junio, luego de llegar a su centro de trabajo, una gasolinera ubicada en la colonia San Isidro, en Torreón. De acuerdo con su madre, el joven le llamó para informarle que ya había llegado, pero desde ese momento su familia perdió todo contacto con él.

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La madre del joven informó que, tras revisar videos de seguridad, observó que su hijo presentó un malestar antes de desaparecer y cuestionó que, presuntamente, nadie solicitara apoyo médico. Desde entonces, la familia ha mantenido su búsqueda y continúa solicitando información que permita localizarlo.

Familia de José Gabriel se manifestó para exigir avances en su búsqueda

Días después, familiares, amigos y vecinos de José Gabriel se manifestaron frente a la gasolinera donde el joven trabajaba y fue visto por última vez, con el propósito de exigir avances en la investigación y obtener información sobre su paradero.

Durante la protesta solicitaron acceso a los videos de vigilancia y pidieron que se esclarecieran las circunstancias en las que el joven salió del establecimiento. Además, advirtieron que mantendrían las movilizaciones y no descartaron realizar nuevas acciones si no recibían respuestas por parte de las autoridades y de la empresa.