Realizan Operativo de Búsqueda de José Gabriel tras Detectar Señal de su Celular

Autoridades y familiares de Jose Gabriel encabezaron un operativo de búsqueda en el ejido Boquillas de la Perla tras detectar la señal de su celular

Realizan Operativo de Búsqueda de José Gabriel tras Detectar Señal de su CelularFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Última señal del celular de José Gabriel detectada en Boquillas de la Perla impulsa operativo de búsqueda. Familia y autoridades esperan encontrarlo con vida. ¿Tienes información?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+