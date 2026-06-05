Desaparece Joven Trabajador de Gasolinera en Torreón; Así fue Visto por Última Vez

José Gabriel Ruiz Díaz fue visto por última vez por su familia el pasado 2 de junio, alrededor de las 13:40 horas. Minutos después, llegó a su centro de trabajo, una gasolinera ubicada en el cruce del bulevar Constitución y la calle Mónaco, en la colonia San Isidro de Torreón.

Su madre, Erika Díaz, señaló que su hijo le llamó para avisarle que ya había llegado al trabajo. Posteriormente, ella se comunicó con la jefa de turno, ya que, según comentó, notaba que Gabriel no se encontraba bien.

Madre realiza búsqueda por la zona

Desde ese momento, la familia no ha vuelto a tener noticias de él. Erika Díaz ha mantenido una intensa búsqueda, recorriendo la zona, preguntando a vecinos y siguiendo cualquier pista que pudiera ayudar a localizar a su hijo.

La madre explicó que, el día de la desaparición, habló con una compañera de trabajo de Gabriel, quien aparece junto a él en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera.

Esta situación generó más dudas para la familia, que se pregunta por qué nadie solicitó apoyo médico si observaron que el joven presentaba alguna afectación.

Según relató Erika Díaz, en un video proporcionado por la jefa de turno se observa cómo Gabriel cae de rodillas y posteriormente se recuesta en el suelo.

Además, denunció que presuntamente nadie auxilió al joven ni realizó una llamada a los servicios de emergencia, y que posteriormente se le permitió retirarse del lugar.

La denuncia por desaparición ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, en el área de Personas No Localizadas. Sin embargo, Erika Díaz y sus familiares continúan con la búsqueda por cuenta propia.

Autoridades de Gómez Palacio encuentran a adolescente desaparecida

El pasado 27 de mayo, una adolescente de 16 años que contaba con una ficha de búsqueda activa en el Estado de México fue localizada por elementos del Agrupamiento Violeta de la Dirección de Seguridad Pública de Gómez Palacio, luego de varios días de permanecer desaparecida.

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La menor fue encontrada en las inmediaciones de la Central de Autobuses y posteriormente recibió atención médica debido a algunas lesiones menores. La adolescente quedó bajo resguardo de las autoridades de protección a la infancia.