Desaparece Joven Trabajador de Gasolinera en Torreón; Así fue Visto por Última Vez

Un joven trabajador desapareció luego de acudiera a trabajar a una gasolinera de Torreón.

Desaparece Joven Trabajador de Gasolinera en Torreón; Así fue Visto por Última VezFoto: N+

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José Gabriel Ruiz Díaz, visto por última vez en una gasolinera de Torreón, desaparece sin dejar rastro. Su madre denuncia falta de auxilio. Conoce más detalles.

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