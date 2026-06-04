AIC Detienen a Cinco Personas con Tres Kilos de Cristal en Allende

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a cinco personas con tres kilos de cristal en Allende.

AIC Detienen a Cinco Personas con Tres Kilos de Cristal en AllendeFoto: N+

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Impactante operativo en Allende: AIC detiene a cinco personas con 3 kilos de cristal. Conoce los detalles de esta importante captura.

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