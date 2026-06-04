AIC Detienen a Cinco Personas con Tres Kilos de Cristal en Allende

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron la detención de cinco personas con 3 kilogramos de la droga conocida como cristal durante un operativo realizado en el municipio de Allende.

Los detenidos fueron identificados como Cristian "N" de 32 años, Erick Alberto "N" de 48, Alejandro Alonso "N" de 37, Ronaldo "N" de 25 y José Luis "N" de 54, los cuales viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados.

Tras su aseguramiento, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar su situación legal y continuar con las investigaciones correspondientes.

Aseguran droga y capturan a dos personas en la colonia Tierra y Esperanza en Piedras Negras

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila detuvieron a un hombre y una mujer durante un operativo realizado en la colonia Tierra y Esperanza, en Piedras Negras.

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De acuerdo con las autoridades, tras inspeccionar el vehículo en el que viajaban, localizaron alrededor de 18 kilogramos de marihuana, además de varias dosis de cristal. Los detenidos, identificados como José Alberto “N” y Mayela “N”, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones y definirá su situación legal.