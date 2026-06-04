Protección Civil de Coahuila Alerta por Fuertes Lluvias y Posible Granizo para Hoy 4 de Junio

Protección Civil de Coahuila emitió un aviso preventivo para este 4 de junio ante las condiciones meteorológicas que pueden favorecer a lluvias fuertes en distintas regiones del estado, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 50 a 70 kilómetros por hora.

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Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad en vialidades urbanas.

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En cuanto a las temperaturas, se pronosticaron máximas de 34 °C para la Región Norte, 33 °C para la Carbonífera, 31 °C para las regiones Centro y Laguna, y 27 °C para la Región Sureste.

Protección Civil de Gómez Palacio prevé 36 lluvias

De acuerdo con la dirección de Protección Civil de Gómez Palacio advirtió que durante esa temporada de lluvia, principalmente para los meses de junio a septiembre, se prevén 36 pronósticos de lluvia.

Esta situación pone en marcha acciones de limpieza y atención a aquellas zonas con mayor vulnerabilidad, como son los ejidos, colonias cercanas de canales y aquellos puntos donde se concentran los cárcamos de rebombeo para evitar fallas eléctricas.

Alfonso Mijares, director de Protección Civil Municipal, informó que si hay un punto crítico sobre todo en el drenaje que se encuentra colapsado en la ciudad, por lo que mantendrán recorridos de vigilancia.