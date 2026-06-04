Protección Civil de Coahuila Alerta por Fuertes Lluvias y Posible Granizo para Hoy 4 de Junio

Protección Civil de Coahuila emitió una alerta preventiva debido a la posibilidad de fuertes lluvias y posible caída de granizo en la entidad.

Protección Civil de Coahuila Alerta por Fuertes Lluvias y Posible Granizo para Hoy 4 de JunioFoto: N+

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¡Atención Coahuila! Protección Civil alerta sobre fuertes lluvias y granizo hoy. Prepárate para vientos de hasta 70 km/h y posibles inundaciones. Infórmate y mantente seguro.

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