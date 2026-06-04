Médico es Vinculado a Proceso por Presunto Abuso en Piedras Negras

Se dio a conocer que el médico Aldo "N" fue vinculado a proceso por el delito de violación en perjuicio de una mujer en la ciudad de Piedras Negras.

El imputado fue detenido días atrás por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras cumplimentarse una orden de aprehensión derivada de la denuncia presentada por la víctima.

El juez determinó la vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva por lo que permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.

Las autoridades magisteriales continuarán con la integración de la carpeta de investigación para el desarrollo del proceso legal.

Médico fue detenido al salir de la Cruz Roja

El 2 de junio, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra un médcio de 28 años, identificado como Aldo “N”, por su presunta participación en un delito de abuso cometido en perjuicio de una joven de 19 años.

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La detención se llevó a cabo cuando el médico salía de las instalaciones de la Cruz Roja, donde brindaba consultas médicas. Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal.