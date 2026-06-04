Médico es Vinculado a Proceso por Presunto Abuso en Piedras Negras

Un médico fue vinculado a proceso por presuntamente abusar de una mujer en Piedras Negras.

Médico es Vinculado a Proceso por Presunto Abuso en Piedras NegrasFoto: N+

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Impactante caso en Piedras Negras: Médico vinculado a proceso por presunto abuso a joven de 19 años. Las autoridades continúan investigando. Infórmate aquí.

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