Detienen a Médico por Presunto Abuso en Piedras Negras

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Aldo "N" de 28 años, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso en perjuicio de una joven de 19 años en Piedras Negras.

La detención se llevó a cabo cuando el profesionista salía de las instalaciones de la Cruz Roja, donde brindaba consultas médicas. Posteriormente, fue trasladado a las celdas de la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con el proceso legal correspondiente.

De acuerdo con la información obtenida, la denuncia fue presentada hace más de un mes y quedó integrada bajo la causa penal 250/360 con fecha del 19 de abril de presente año. Tras las investigaciones realizadas, un juez determinó emitir la orden de arresto en su contra.

El imputado será presentado ante un juez de control, quien analizará las pruebas y testimonios recabados por la autoridad para determinar si es vinculado al proceso. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan.

Adolescente ingresó al IMSS por Presunto Abuso Sexual; Fiscalía Indaga

Durante la madrugada del 2 de junio, autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron una investigación por presunto abuso tras el ingreso de una adolescente de 17 años al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros reportes, personal médico del hospital brindaron atención a la menor y activaron los protocolos correspondientes, notificando a las autoridades ministeriales para que tomaran conocimiento de los hechos.

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Elementos de la Fiscalía acudieron al hospital para recabar información e iniciar con las diligencias necesarias con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en que se registró el presunto delito.

Hasta el momento, no se ha dado conocer detalles sobre la identidad de la víctima ni de posibles responsables, mientras continúan con las investigaciones

La Fiscalía informó que el caso se encuentra en proceso de integración y que se seguirán las líneas de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades.