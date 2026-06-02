Detienen a Médico por Presunto Abuso en Piedras Negras

Autoridades detuvieron a un médico al salir de la Cruz Roja en Piedras Negras por presunto abuso.

Detienen a Médico por Presunto Abuso en Piedras NegrasFoto: N+

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Impactante detención en Piedras Negras: un médico es arrestado por presunto abuso a una joven. Las autoridades continúan investigando. ¿Qué sucederá en el juicio?

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