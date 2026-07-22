Seguridad

Localizan Droga Oculta en Costales con Alimento Para Ganado en Sonora

Un total de tres mil 25 kilogramos de presunta metanfetamina fue asegurado por autoridades federales. Hay una persona detenida.

La droga venía oculta en bultos de alimento para ganado.Foto: Seguridad

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Autoridades interceptan 3,025 kg de metanfetamina en Sonora. La droga iba oculta en costales de forraje rumbo a Tijuana.

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