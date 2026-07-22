Localizan Droga Oculta en Costales con Alimento Para Ganado en Sonora

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron sobre el aseguramiento de un cargamento de 3 mil 25 kilogramos de presunta metanfetamina en un operativo realizado en la carretera Sonoyta - Puerto Peñasco, en Sonora.

En el mismo parte, también se informó sobre la detención de un hombre de 49 años, el cual iba manejando la unidad donde la droga era transportada en 60 costales ocultos entre bultos de alimento para ganado, qué supuesto forraje, con la intención de pasar desapercibida durante las revisiones.

De acuerdo a la información de la misma dependencia los hechos ocurrieron cuando el tráiler circulaba por la carretera Sonoyta - Puerto Peñasco, en Sonora, cuando elementos de Seguridad le marcaron el alto.

En ese momento, el chofer al detenerse, tardó en bajarse de la unidad, acción que llamó la atención de los uniformados, quienes de inmediato implementaron otros protocolos de Seguridad.

Al comenzar a inspeccionar la unidad, el personal de Seguridad notó que el conductor se comportaba de forma sospechosa, al mismo tiempo que encontraban al interior el cargamento de la droga escondido entre costales de alimento de ganado.

La droga tenía como destino Tijuana y Baja California