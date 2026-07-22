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Muere Plas Johnson, Saxofonista que Interpretó la Melodía de la Pantera Rosa, a los 94 Años

Grabó junto a grandes figuras, entre ellas Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand

Muere a los 94 Años, Plas Johnson, Saxofonista que Dio Vida a Melodía de la Pantera RosaEl músico de jazz Plas Johnson, intérprete del famoso solo de saxofón del tema de "La Pantera Rosa". Foto: Facebook Heather Elizabeth Designs New Orleans Jewelry

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El célebre tema de la película de 1963, con la icónica interpretación de Peter Sellers como el torpe inspector Jacques Clouseau, estaba encabezado por el solo de saxofón de Johnson

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