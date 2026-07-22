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Estados Unidos Concede 'Parole' Humanitario a Maykel Castillo Pérez, Rapero y Activista Cubano

Maykel Castillo Pérez, "Osorbo", preso político cubano y coautor de "Patria y Vida", recibió un parole humanitario de Estados Unidos, según activistas y el ODC.

estados-unidos-parole-humanitario-maykel-osorbo.Foto: Facebook Maykel Osorbo

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Maykel Osorbo, preso político y voz de 'Patria y Vida', recibe parole humanitario de EEUU. Su futuro es incierto, ¿qué pasará ahora?

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