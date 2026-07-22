Estados Unidos Concede 'Parole' Humanitario a Maykel Castillo Pérez, Rapero y Activista Cubano

Estados Unidos aprobó un parole humanitario a favor de Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, rapero cubano y coautor de "Patria y Vida" que permanece preso desde 2021.

La medida, confirmada por el Observatorio de Derechos Culturales Cubanos (ODC) y la activista Anamely Ramos, coloca al artista en una situación similar a la que vivió semanas atrás su compañero de activismo Luis Manuel Otero Alcántara, aunque a diferencia de este último, Osorbo aún tiene pendiente cumplir parte de su condena.

Un trámite aprobado en paralelo al de Otero Alcántara

Según informó el ODC en sus redes sociales, el parole de Osorbo fue tramitado y aprobado "junto al parole estadounidense aprobado para Luis Manuel Otero Alcántara", su compañero del Movimiento San Isidro que ya salió de Cuba rumbo a Miami. La organización explicó que la gestión se basa en la certeza de que el encarcelamiento de Osorbo tiene un origen político y ha violado sus derechos humanos, así como su derecho a la libertad de expresión y creación artística.

A diferencia de Otero Alcántara, quien abandonó la isla una vez concluida su condena de cinco años, Osorbo continúa cumpliendo una sentencia de nueve años dictada en 2022, por lo que no está claro si el régimen cubano permitirá su salida hacia el exilio como ocurrió con su colega.

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¿Quién es Maykel Osorbo?

Maykel Castillo Pérez es rapero y activista cubano, coautor e intérprete de "Patria y Vida", el tema ganador de dos premios Latin Grammy que se convirtió en símbolo de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Fue arrestado el 18 de mayo de ese año y, en junio de 2022, un tribunal de La Habana lo condenó a nueve años de prisión por cargos de atentado, resistencia, desacato y difamación de instituciones, señalados por organizaciones de derechos humanos como represalia directa por su activismo.

Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia y ha exigido su liberación inmediata e incondicional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, concluyó que Cuba violó sus derechos a la protección contra la detención arbitraria y al debido proceso, y recomendó anular la condena impuesta en su contra.

Trasladado a la misma celda que ocupó Otero Alcántara

De acuerdo con Anamely Ramos, activista y amiga cercana del cantante, Osorbo fue trasladado el pasado 10 de julio de la prisión Kilo 8, en Pinar del Río, al penal de Guanajay, donde este martes recibió su primera visita desde el traslado. Durante ese encuentro, el artista confirmó que fue ubicado en el área conocida como "la Incrementada", la misma zona donde estuvo recluido Otero Alcántara antes de su excarcelación.

Según Ramos, a Osorbo se le permitió llevar consigo sus pertenencias al nuevo espacio, un detalle que, según la activista, podría anticipar que el régimen repita con él el mismo desenlace que tuvo con Otero Alcántara el fin de semana pasado.

El fin del parole colectivo

El parole humanitario de Osorbo se tramitó de forma individual, único mecanismo migratorio disponible actualmente para cubanos desde que la administración estadounidense canceló el programa de parole colectivo en marzo de 2025. Bajo esa misma vía individual, Otero Alcántara recibió su aprobación el 17 de julio y aterrizó en Miami un día después, a bordo de un vuelo de American Airlines procedente de La Habana.

Hasta el momento, no hay confirmación de que las autoridades cubanas vayan a excarcelar al rapero de "Patria y Vida" ni de que se le permita abandonar la isla mientras continúe cumpliendo su condena.