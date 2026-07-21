Falleció Kaylee Hottle Hoy: ¿De Qué Murió la Actriz de Godzilla vs Kong?

Hoy, 21 de julio de 2026, falleció Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs Kong, en N+ te informamos de qué murió.

La actriz se convirtió en una de las figuras más representativas de la saga gracias a su personaje y a su papel como referente de la comunidad sorda en la industria cinematográfica.

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¿De qué murió Kaylee Hottle?

De acuerdo con la revista Variety, la actriz de 18 años murió en un accidente automovilístico en Maryland.

Su padre, Joshua Hottle, dio a conocer el fallecimiento mediante una transmisión en vivo en lenguaje de señas estadounidense, donde explicó que viajaba desde Texas para realizar los trámites correspondientes.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las circunstancias del accidente.

La Escuela para sordos de Texas (Texas School for the Deaf), donde Kaylee cursaba el último año de preparatoria, confirmó la noticia a través de un comunicado.

La institución expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la actriz, además de solicitar respeto a la privacidad de sus seres queridos mientras continúan las investigaciones del accidente.

Kaylee nació el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia, formó parte de una familia de varias generaciones con discapacidad auditiva. Tanto ella como su padre utilizaban el lenguaje de señas estadounidense (ASL) como principal forma de comunicación.

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