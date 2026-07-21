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Falleció Kaylee Hottle Hoy: ¿De Qué Murió la Actriz de Godzilla vs Kong?

La actriz murió a los 18 años; su padre dio a conocer cómo perdió la vida

actriz Kaylee HottleLa actriz Kaylee Hottle asistió en 2024 al estreno mundial de "Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio". Foto: Reuters

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