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¿De Qué Murió el Hijo de Aylín Mujica? Esto se Sabe de la Muerte del DJ Mauro Menéndez

Aylín Mujica reaccionó por primera vez al fallecimiento de su hijo, Mauro Menéndez, con un mensaje en el que aseguró estar "devastada"

De Qué Murió El Hijo de Aylin Mújica. Foto: CuartoscuroDe Qué Murió El Hijo de Aylin Mújica. Foto: Cuartoscuro

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Mauro Menéndez, conocido como DJ Maahez, murió a los 32 años. Aylín Mujica comparte su dolor en redes. Infórmate sobre su carrera en la música electrónica.

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