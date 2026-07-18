¿De Qué Murió el Hijo de Aylín Mujica? Esto se Sabe de la Muerte del DJ Mauro Menéndez

Aylín Mujica enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse la muerte de su hijo, Mauro Menéndez. La actriz y conductora cubana reaccionó por primera vez al fallecimiento con un breve mensaje en redes sociales, en el que expresó el profundo dolor que atraviesa.

Luego de que la noticia se hiciera pública, la artista respondió a una publicación del programa Al rojo vivo en Instagram para agradecer las muestras de apoyo de sus seguidores. “Muchas gracias, familia. Solo puedo decir que estoy devastada”, escribió junto a un emoji de corazón roto.

La noticia fue revelada inicialmente por la periodista Mandy Fridmann, quien informó que el deceso del joven ocurrió durante las últimas horas del jueves 16 de julio.

De acuerdo con la información disponible, Aylín Mujica se encontraba en Colombia por compromisos profesionales relacionados con las grabaciones de un reality show cuando recibió la llamada que le notificó la muerte de su hijo.

Asimismo, Osamu Menéndez, músico y padre del joven, acudió a su perfil de Facebook para confirmar el fallecimiento de su hijo ante sus allegados.