Movilidad

Tren México-Querétaro: Conoce la Estación Que Se Ubicará en el Edomex | MAPA

La terminal formará parte de las seis paradas contempladas en el nuevo servicio ferroviario

Conoce la Estación Que Se Ubicará en el Edomex. Foto: Google MapsConoce la Estación Que Se Ubicará en el Edomex. Foto: Google Maps

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La estación del Tren México-Querétaro en Huehuetoca, Edomex, es clave para conectar 4 estados en 1h 40min. Un proyecto que moderniza el transporte. ¡Infórmate aquí!

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