Tren México-Querétaro: Conoce la Estación Que Se Ubicará en el Edomex | MAPA

El Tren de Pasajeros México-Querétaro contempla una estación en el Estado de México como parte de las seis paradas que integrarán el proyecto, cuyo objetivo es reactivar y modernizar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros.

La nueva ruta conectará la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, con un beneficio estimado para 5.6 millones de personas.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el recorrido entre las terminales tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos (entre 90 y 120 minutos), lo que representará una reducción considerable respecto al tiempo de traslado por carretera.

Además, al ofrecer una alternativa de transporte masivo, se espera disminuir el uso de vehículos particulares y autobuses en la Autopista 57D (México-Querétaro), una de las vialidades con mayor carga vehicular del país.

El proyecto también contempla una futura ampliación hacia Guadalajara, desde donde la red ferroviaria se dividirá en rutas con destino a Nuevo Laredo y Nogales.

¿Dónde estará ubicada la estación del Edomex?

De acuerdo con información oficial, la estación del Estado de México estará ubicada en Huehuetoca, sobre el trazo del Tren México-Querétaro, a la altura de la Calzada de los Mirasoles, muy cerca del Circuito Exterior Mexiquense.

La terminal se construye en la zona industrial de Xalpa y tendrá cercanía con desarrollos habitacionales como Citará y El Dorado, lo que facilitará el acceso de habitantes de esa región al nuevo sistema ferroviario.

Las seis estaciones contempladas para la ruta son:

· Buenavista (Ciudad de México)

· Huehuetoca (Estado de México)

· Tula de Allende (Hidalgo)

· San Juan del Río (Querétaro)

· El Marqués (Querétaro)

· La Corregidora (Querétaro)

Como parte del proyecto también se contempla la incorporación de 47 trenes diésel-eléctricos, que prestarán servicio en la ruta México-Querétaro, prevista para junio de 2027, así como en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo.