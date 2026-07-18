Movilidad

Desvíos y Carril Reversible en Monterrey por la Final del Mundial 2026; Estas son Rutas Alternas

Monterrey implementará un carril reversible y posibles cierres viales en el Parque Fundidora, Barrio Antiguo y Macroplaza para agilizar la movilidad

Preparan Carril Reversible en Monterrey para la FinalFoto: N+

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Atención Monterrey: carril reversible y desvíos en Parque Fundidora este fin de semana por la final del Mundial. Prepárate para cambios en la circulación y elige rutas alternas.

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