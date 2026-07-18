Desvíos y Carril Reversible en Monterrey por la Final del Mundial 2026; Estas son Rutas Alternas

Con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad durante la final 2026 entre España y Argentina, el Municipio de Monterrey implementará un carril reversible en las inmediaciones del Parque Fundidora, además de un operativo vial que podría extenderse al Barrio Antiguo y la Macroplaza en caso de registrarse una importante concentración de personas.

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La medida forma parte del plan especial de movilidad diseñado por la Dirección de Tránsito de Monterrey para atender la gran afluencia de aficionados que se espera durante el partido, así como de personas que acudirán a los espacios públicos donde se transmitirán las actividades relacionadas con la final. El director de Tránsito de Monterrey, Ricardo González Rodríguez, informó que el operativo ya se encuentra definido y será aplicado este domingo 19 de julio, dos horas antes del inicio del encuentro entre las selecciones de España y Argentina.

Como parte de este dispositivo, se habilitará un carril reversible a partir del cruce de las avenidas Pablo A. de la Garza y Madero, con el propósito de facilitar el flujo vehicular y evitar congestionamientos en los accesos al Parque Fundidora. De acuerdo con las autoridades, los automovilistas que circulen por la avenida Madero, frente al parque, serán desviados hacia el norte por la avenida Pablo A. de la Garza y posteriormente al oriente por la avenida Colón, modificando temporalmente la circulación habitual en este sector.

Con la implementación del carril reversible también se limitará el acceso de vehículos a la zona donde se desarrollarán las actividades relacionadas con la final. Además, quienes transiten por la avenida Pablo A. de la Garza con dirección hacia el sur ya no podrán ingresar al área del Parque Fundidora, por lo que se recomienda considerar rutas alternas para evitar retrasos. Las autoridades señalaron que estas adecuaciones tienen como finalidad mejorar la movilidad y reducir riesgos tanto para automovilistas como para peatones que acudirán al recinto.

Operativo podría extenderse a Macroplaza y Barrio Antiguo

El Municipio también informó que, en caso de registrarse una elevada concentración de personas en el Barrio Antiguo y la Macroplaza, se pondrá en marcha un operativo vial adicional para facilitar la circulación y preservar el orden en esa zona del centro de Monterrey. Este dispositivo será evaluado conforme avance la jornada y dependerá de la cantidad de asistentes que se concentren en dichos espacios públicos para seguir la final.

Finalmente, la Dirección de Tránsito de Monterrey hizo un llamado a la ciudadanía para evitar circular por los alrededores del Parque Fundidora durante el operativo y, en caso de asistir a las actividades programadas, optar preferentemente por el transporte público.

Asimismo, se informó que elementos de Policía y Tránsito de Monterrey permanecerán desplegados tanto en el Parque Fundidora como en el sector del Barrio Antiguo y la Macroplaza para brindar seguridad, orientar a los asistentes y mantener la movilidad durante el desarrollo de la jornada.

RR