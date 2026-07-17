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Evita esta Zona: Afectaciones por Bloqueo del IPN Hoy en CDMX

Evita quedar atrapado en el tráfico; te decimos cuál es la zona afectada por estudiantes del IPN este viernes

Estudiantes del IPNEstudiantes del IPN realizarán este viernes 17 de julio una mesa de diálogo. Foto: Cuartoscuro
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