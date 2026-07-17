Evita esta Zona: Afectaciones por Bloqueo del IPN Hoy en CDMX

Desde temprano hoy, 17 de julio de 2026, en la Ciudad de México (CDMX) habrá afectaciones viales por un bloqueo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en N+ te compartimos qué zona debes evitar para no quedarte en medio del tráfico.

La movilización de la comunidad estudiantil del IPN se debe a que sostendrá una reunión con autoridades de la institución, como parte de la segunda mesa de trabajo con autoridades del IPN para dar seguimiento a su pliego petitorio.

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¿Cuál es la zona afectada por bloqueo de estudiantes del IPN?

El encuentro está programado para las 8:00 horas en las instalaciones de la Dirección de Formación e Innovación Educativa del IPN, ubicadas sobre Avenida Wilfrido Massieu número 326, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, por lo que considera tomar rutas alternas si transitan por la zona.

Entre sus demandas está la democratización del Instituto Politécnico Nacional, además de la solicitud para que se informe sobre el estado financiero de la institución.

También piden mayor transparencia respecto a denuncias por presuntos actos de corrupción que involucran a exfuncionarios, así como un mayor acceso a la información institucional.

Al concluir la reunión, no se descarta que los estudiantes realicen una asamblea informativa para dar a conocer los acuerdos alcanzados con las autoridades, lo que podría prolongar la presencia de manifestantes en el sitio.

FBPT