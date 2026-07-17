Daniel “N” fue vinculado a proceso por su presunción como autor del homicidio de José Félix, alias “El Gallito", reportado como desaparecido por su familia desde el 5 de julio de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, informó que el sospechoso fue capturado y anunciado por el Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, el pasado 14 de julio, y que el cuerpo de la víctima había sido calcinado, hallándose el 7 de julio en el interior del tiro de la mina La Garrapata.

Mediante pruebas comparativas de ADN se confirmó la identidad y el juez de control impuso prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Este es un caso que ha generado consternación entre residentes, comunidad universitaria y grupos de búsqueda.

Foto: N+

José Félix “El Gallito” salió a correr y ya no regresó

“El Gallito”, había salido a correr el pasado domingo 5 de julio, como normalmente lo hacía, sin embargo, ya no regresó a su casa.

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Por lo que sus familiares y amigos, preocupados comenzaron a buscarlo por distintos lugares de Guanajuato, Capital, siendo hasta el pasado 7 de julio cuando fue localizado sin vida.

Aparentemente, Daniel habría tenido una discusión son José Félix, lo que provocó que el agresor lo golpeara con una piedra en la cabeza causándole la muerte.