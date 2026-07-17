Seguridad

Vinculan a Proceso a Daniel “N” Presunto Asesino de un Guardia de la Universidad de Guanajuato

Daniel “N”, fue vinculado a proceso por presuntamente ser el asesino de José Félix “El Gallito”, quien fuera guardia de seguridad de la Universidad de Guanajuato.

Vinculado a Proceso Presunto Homicida de Guardia de Seguridad de la Universidad de Guanajuato.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante caso en Guanajuato: Daniel 'N' es vinculado a proceso por el asesinato de José Félix 'El Gallito', guardia de la Universidad. La comunidad está consternada. Descubre más sobre esta tragedia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+