Accidentes

Choca un Tráiler contra Auto y lo Arrastra en la Autopista México-Puebla

Un conductor resultó lesionado luego de que un tráiler embistió y arrastró 100 metros su coche.

Caos vial provocó el accidente de un tráiler y un auto particular.Caos vial provocó el accidente de un tráiler y un auto particular. Foto: N+

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Accidente en la México-Puebla: tráiler no ve un coche rojo y lo arrastra 100 metros. Ambos vehículos bloquean la vía. Conductor del auto lesionado.

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