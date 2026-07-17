Choca un Tráiler contra Auto y lo Arrastra en la Autopista México-Puebla

Tráfico intenso ha provocado un accidente donde un tráiler y un auto compacto particular se vieron involucrados, sobre la autopista México-Puebla a la altura del puente de La María.

De acuerdo con primeros reportes el percance ocurrió con sentido a los estadios, cuando ambos conductores cambiaron de carril. El chofer del tráiler afirmó no haber visto el coche rojo ni haber sentido el impacto por lo que siguió su camino.

Caos vial en autopista México-Puebla con sentido a Veracruz por accidente

Fue después de 100 metros aproximadamente que arrastró el automóvil, que al fin se detuvo y ambas unidades bloquearon dos de los carriles de la autopista México-Puebla.

El automovilista no presenta lesiones de gravedad; asegura que solo presenta dolor en una mano y el hombro del lado izquierdo, donde recibió el impacto del tractocamión.

En el punto reportan caos vial por la obstrucción de carriles con sentido a Veracruz. Se recomienda tomar precauciones y tomar vías alternas mientras laboran cuerpos de emergencias y elementos de seguridad para el retiro de unidades.

Con información de N+

JAPR