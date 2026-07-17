¿Por Qué Cerraron Puente en Ricardo Flores Magón? Muere Motociclista en Cuauhtémoc

La mañana de este viernes, 17 de julio de 2026, un motociclista murió en la Avenida Ricardo Flores Magón, colonia Atlampa en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Se presume que el motociclista de aproximadamente 35 años derrapó a bordo de su unidad, sin embargo, se investiga ya que existe la posibilidad de que haya sido aventado por algún vehículo, cuando circulaba procedente de la zona de Tlatelolco.

¿Por qué cerraron puente en Ricardo Flores Magón?

Luego del fatal accidente, la motocicleta permanece del lado izquierdo del puente Ricardo Flores Magón, o también conocido como Nonoalco, y el cuerpo del otro lado, por lo que la vialidad fue cerrada a la circulación por los trabajos periciales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en 2025 murieron más de 200 motociclistas en la Ciudad de México.

Con información de N+

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