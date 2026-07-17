Accidentes

¿Por Qué Cerraron Puente en Ricardo Flores Magón? Muere Motociclista en Cuauhtémoc

Este es el motivo por el que cerraron el puente en Ricardo Flores Magón, alcaldía Cuauhtémoc, hoy 17 de julio de 2026

Muere motociclista en av Ricardo Flores Magón · Atlampa, Cuauhtémoc | Alan Hernández OrtizMuere motociclista en avenida Ricardo Flores Magón, CDMX. Foto: N+

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Tragedia en Cuauhtémoc: motociclista fallece en el puente Ricardo Flores Magón. Conoce las razones del cierre de la vialidad y lo que se sabe hasta ahora.

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