¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 17 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 17 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 17 de julio de 2026, las autoridades reportaron problemas viales o afectaciones en esta importante vía.

A las 00:03 horas, se reportó el restablecimiento de la circulación con reducción de carriles en el km 102, dirección a Querétaro, tras un accidente vial.

Mientras que el jueves 16 de julio, se registró lo siguiente:

A las 13:58 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 12:53 horas, el accidente en el km 128, dirección a la CDMX, fue atendido. El tramo opera de manera normal.

A las 11:01 horas, se reportó reducción de carriles del km 194 al 207 y del km 126 al 127, dirección a Querétaro

A las 8:58 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km 124, dirección a Querétaro, por atención de un choque por alcance múltiple.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM