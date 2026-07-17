¿Cuándo Salen los Resultados del Apoyo Bienestar de $25,000 para 18 a 64 Años y Dónde Consultar?

Este apoyo de la Secretaría del Trabajo Edomex sólo está vigente para habitantes de alguno de los 125 municipios, conoce dónde publican la lista de beneficiarios

Hombres y Mujeres en Busca de Empleo. Apoyo Bienestar de 25,000 Pesos para Personas de 18 a 64 Años en Edomex.El Estado de México ha puesto en marcha el programa Apoyo al Autoempleo que consiste en un Apoyo Bienestar de 25,000 pesos para Hombres y Mujeres de 18 a 64 años. Foto: Facebook Secretaría del Trabajo del Estado de México.

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