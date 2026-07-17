¿Cuándo Salen los Resultados del Apoyo Bienestar de $25,000 para 18 a 64 Años y Dónde Consultar?

Luego de que en apoyo a la economía familiar, el Estado de México (Edomex) puso en marcha un Apoyo Bienestar de 25,000 pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años. En N+ re respondemos cuándo salen los resultados de este programa de Apoyo al Autoempleo para el Bienestar y dónde se pueden consultar.

Recuerda que este programa estaba dirigido a habitantes de los 125 municipios del Estado de México, por lo que en una nota previa te compartimos los requisitos para aplicar, además de adelantarte la fecha en que vencía el registro.

Si te inscribiste, pero aún no tienes claro si estás entre los potenciales beneficiarios, aquí te dijimos quiénes obtuvieron el apoyo al Autoempleo para el Bienestar.

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¿En qué consiste el Apoyo Bienestar de 25,000 Pesos que se entrega en Edomex?

Este programa de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México tiene por objetivo impulsar el autoempleo formal de personas de 18 a 64 años que residen en dicha entidad.

Para que tengan la posibilidad de emprender se les entrega mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas con un monto máximo de hasta 25 mil pesos.

Entre los apoyos susceptibles a ser elegidos como beneficiarios, están los siguientes:

Servicios: barbería/estética, electricidad, jardinería, decoración de uñas, plomería, taller mecánico y vulcanizadora.

Alimentos: cocina saludable y repostería.

Transformación de materias primas: herrería, carpintería, corte y confección (costura).

¿Cuándo salen los resultados del Apoyo Bienestar de $25,000 y dónde consultar? Link

Las Reglas de Operación del Apoyo al Autoempleo Edomex para personas de 18 a 64 años establecen que los resultados del programa se darán a conocer el 31 de agosto de 2026.

Es decir, más de un mes después del cierre oficial de la convocatoria, que fue el pasado 10 de julio (en formato presencial) y 12 de julio (en línea).

De modo que si aplicaste, debes estar atento porque la lista de beneficiarios se dará a conocer en las Oficinas Regionales de Empleo, así como en la página web de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, a través dek siguiente link: strabajo.edomex.gob.mx

Adicionalmente, quienes resulten beneficiarios serán notificados a través de un correo electrónico donde les notificarán el lugar y fecha de entrega de este apoyo.

SARR