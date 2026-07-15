Pago Pensión Bienestar Adultos Mayores: Los Motivos de Baja del Apoyo de 6400 en Julio 2026

En medio del avance de pagos de la Pensión Bienestar Adultos Mayores, más vale tener en cuenta cuáles son las causas de suspension o baja definitiva del programa, que entrega un pago de 6,400 pesos este mes de julio 2026. ¿Cuáles son los motivos que te llevarían a perder el depósito? Te contamos.

Y es que, pese a la suspensión en la entrega de algunos de los apoyos federales emblemáticos este bimestre, continúan algunos otros procesos de registro, como lo es el dirigido a las personas de 30 a 64 años.

¿Cuándo concluye el pago de Pensión Bienestar Adultos Mayores en julio 2026?

Fue el pasado 6 de julio 2026 que la Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar correspondiente al cuarto bimestre del año. Esta dispersión se hace no solo a adultos mayores, sino que también entregan la ministración a Mujeres de 60 a 64 y a Personas con Discapacidad.

Así avanza el calendario este mes:

Letra A: Lunes 6 de julio 2026.

Letra B: Martes 7 de julio 2026.

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio 2026.

Letra D, E, F: Viernes 10 de julio 2026.

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 y Lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

La Pensión Bienestar para adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario. Es importante recordar que este depósito solo aplica para adultos mayores que ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa y que anteriormente ya cobraron en al menos una ocasión.

¿Cuáles son los motivos de baja de la Pensión Bienestar Adultos Mayores?

A través de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establecen los lineamientos del funcionamiento del programa. Es en este documento que se dan a conocer las causas de baja y suspensión.

Lo primero que debes tener en cuenta es que es distinta la suspensión que la baja, pero que la primera te puede llevar a la segunda, que representa una cancelación en la entrega del pago de la pensión. Por ello, es importante que, si te encuentras en alguna de las siguientes situaciones, acudas a los Módulos del Bienestar o te comuniques a la Línea Bienestar, para que puedas actualizar tu estatus.

Los motivos de suspensión son los siguientes:

Suspensión por inconsistencias en los datos de identificación de la persona beneficiaria.

Suspensión por posible duplicidad.

Suspensión por no localización.

Suspensión por no presentarse a recoger su medio de pago. Después de dos bimestres de pago, se procederá a la suspensión del padrón.

Suspensión por inconsistencia de datos.

Suspensión por incumplimiento a las Reglas de Operación.

Cabe señalar que en las reglas de operación se establece que, cuando una persona derechohabiente sea susceptible de suspensión del padrón de la pensión si se encuentra en alguna de las situaciones enlistadas, Bienestar no realizará la emisión del apoyo del bimestre al que tenga lugar y será identificada en el padrón con la situación de suspensión y con la causal de suspensión que corresponda según sea el caso.

En caso de que se haya aplicado la suspensión del padrón, se informará a la persona derechohabiente o a su persona auxiliar cuando se presente a las oficinas de atención ciudadana de la Secretaría de Bienestar y se le hará de su conocimiento el motivo de la suspensión, así como las acciones que podrá realizar para que deje de encontrarse en esa situación.

Ahora, son baja definitiva del padrón de beneficiarios los siguientes motivos:

Baja por CURP en estatus de defunción.

Baja por defunción.

Baja por inconsistencias en los datos de identificación de la persona beneficiaria.

Baja por posible duplicidad.

Baja por inconsistencia en el medio de pago.

Baja por no localización.

Baja por no presentarse a recoger su medio de pago.

Baja por inconsistencia de datos.

Baja por incumplimiento a las Reglas de Operación.

Baja por cobro simultáneo: Cuando se identifique en el Padrón que existen dos o más registros pertenecientes a una misma persona derechohabiente y haya realizado el cobro o depósito bancario de la Pensión en uno o más bimestres, se procederá a la baja del padrón del registro o los registros de mayor antigüedad.

Baja voluntaria. Cuando la persona derechohabiente o a través de su persona adulta auxiliar solicite la baja voluntaria de la pensión, la cual se podrá realizar en cualquier momento del ejercicio fiscal.

¿Cómo actualizar datos para no perder la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Si eres beneficiario de alguna de las pensiones que son parte de los Programas para el Bienestar y te cambiaste de domicilio, es importante notificarlo, ya que de no hacerlo, puedes perder tu pensión.

Si te cambiaste de domicilio, debes llamar a la Línea del Bienestar, cuyo número es 800 639 42 64, para iniciar un trámite de actualización de datos. Por cierto, con este trámite también debes avisar si cambiaste de número de teléfono.

Puedes marcar de lunes a viernes, de 8:00 am a 9:00 pm, y en sábado, domingo o días festivos, de 9:00 am a 7:00 pm.

En la llamada se te pedirán tus datos personales y, posteriormente, servidores de la Nación se pondrán en contacto contigo para darte un seguimiento personal y dar por finalizado el trámite.