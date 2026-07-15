Pago Pensión Bienestar Adultos Mayores: Los Motivos de Baja del Apoyo de 6400 en Julio 2026

Te decimos los motivos por los que puedes ser baja del pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores; en julio 2026 se realiza la dispersión del apoyo.

Cuáles son los motivos de baja del pago de Penisión Bienestar Adultos Mayores en julio 2026Conoce cuáles son los motivos de baja del pago de Penisión Bienestar Adultos Mayores. Foto: Delegación de Bienestar CDMX | Ilustrativa
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