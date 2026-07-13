Pago Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años: ¿Qué Letras Cobran 13 y 20 de Julio 2026?

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años deben estar atentas a las fechas de pago, porque este mes se deposita el cuarto bimestre del año. Y N+ te adelantamos quiénes cobran los 3,100 pesos del apoyo el lunes 13 y lunes 20 de julio de 2026.

Los pagos de la pensión continúan para mujeres de 60 a 64 años, adultos mayores de 65 años y más, madres trabajadoras y personas con discapacidad, luego de que la Secretaría del Bienestar anunció el Calendario de Pagos de Julio 2026.

Los depósitos se extenderán hasta el próximo 29 de julio, según la inicial del primer apellido de los beneficiarios. Y aquí puedes consultar a quiénes les toca cobrar la semana del 13 al 17 de julio de 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inicia Pago de la Pensión del Bienestar en Saltillo

¿Qué letras cobran la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años el 13 y 20 de julio 2026?

Siguiendo el orden propuesto por Leticia Ramirez Amaya, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, este lunes 13 de julio será el turno de cobrar para las mujeres cuyo primer apellido inicia con la letra G.

Mientras que el lunes 20 de julio de 2026 recibirán su depósito aquellas beneficiarias de 60 a 64 años, cuya inicial del primer apellido sea M.

Respecto a este apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se trata de una dádiva sino de un derecho de las mexicanas, que se pone en marcha al momento en el que cumplen 60 años.

El dinero se recibe directamente en la Tarjeta del Bienestar y no es necesario retirarlo en su totalidad el mismo día que se deposita. Sin embargo el Banco del Bienestar sí recomienda utilizar su red para cualquier operación, por esta razón.

¿Quiénes dejarán de recibir la Pensión Mujeres Bienestar en Julio 2026?

Debido a que el programa abarca el rango de edad de 60 a 64 años, aquellas mujeres que en julio de 2026 cumplen 65 años dejan de recibir el apoyo bienestar por 3,100 pesos.

Pero, pasan automáticamente a ser beneficiarias de la Pensión de Adultos Mayores 65 años y más. De modo que el depósito en su Tarjeta Bienestar se incrementa a 6,400 pesos bimestrales.

Y en una nota previa ya te dimos a conocer en qué bancos puedes hacer retiros de tu Tarjeta del Bienestar en Julio de 2026.

Sin embargo vale la pena administrarse adecuadamente, toda vez que el siguiente pago de la Pensión Bienestar para Mujeres de 60 a 64 años caerá hasta septiembre.

SARR