Pago Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años: ¿Qué Letras Cobran 13 y 20 de Julio 2026?

Los pagos de la Pensión del Bienestar del bimestre julio-agosto 2026 se extenderán hasta el próximo miércoles 29; conoce cuándo te toca cobrar según la inicial de tu apellido

Mujeres beneficiarias de Pensión Bienestar. Quiénes Cobran 3,100 pesos el 13 y 20 de julio 2026¿Ya sabes cuándo te toca cobrar tu Pensión Bienestar 2026? Estas son las letras que cobran el 13 y 20 de julio. Foto: Cuartoscuro.
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