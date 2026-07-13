Pago Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años: ¿Qué Letras Cobran 13 y 20 de Julio 2026?

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años deben estar atentas a las fechas de pago, porque este mes se deposita el cuarto bimestre del año. Y N+ te adelantamos quiénes cobran los 3,100 pesos del apoyo el lunes 13 y lunes 20 de julio de 2026.
¿Qué letras cobran la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años el 13 y 20 de julio 2026?
Siguiendo el orden propuesto por Leticia Ramirez Amaya, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, este lunes 13 de julio será el turno de cobrar para las mujeres cuyo primer apellido inicia con la letra G.
Mientras que el lunes 20 de julio de 2026 recibirán su depósito aquellas beneficiarias de 60 a 64 años, cuya inicial del primer apellido sea M.
Respecto a este apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se trata de una dádiva sino de un derecho de las mexicanas, que se pone en marcha al momento en el que cumplen 60 años.