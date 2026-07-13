Esta Semana Acaba el Mundial: Cuándo Hay Partidos y Cuáles Van por TV Abierta del 13-19 de Julio Checa quiénes juegan en la última semana del Mundial 2026 y qué partidos se transmiten por TV abierta en vivo del 13 al 19 de julio. Aún quedan cuatro días de partido del Mundial 2026. Foto: Getty Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 12 jul 2026 | 22:53 CST Actualizado hace 3 horas

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Hace poco más de un mes la ilusión de la afición era gozar de los 104 juegos del Mundial; ahora solo quedan cuatro y se juegan esta semana, por eso acá te decimos qué días hay partidos y cuáles van a ser transmitidos por TV abierta en vivo del 13 al 19 de julio 2026. De entrada, lo primero que disfrutaremos serán de las semifinales del Mundial 2026, por eso en una nota ya te dijimos quiénes pasaron a la antesala de la gran final, qué día son los partidos, las fechas y horarios de cada encuentro, así podrás estar al pendiente de cada compromiso que pinta para ser memorable. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Miles Celebran en el Ángel de la Independencia Actuación de México en Mundial 2026

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¿Qué días hay partidos del Mundial 2026?

Aún queda cuatro días de juegos de la Copa del Mundo: el martes 14, miércoles 15, sábado 18 y domingo 19 de julio 2026- En esas fechas, los partidos que se van a realizar son los siguientes:

Francia vs España: Martes 14 de julio 2026, en el Estadio sede Dallas. Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15 de julio 2026, en el Estadio sede Atlanta. Partido por el tercer lugar: Sábado 18 de julio 2026, en el Estadio sede Miami. Final: Domingo 19 de julio 2026, en el Estadio sede Nueva York/Nueva Jersey.

¿Qué partidos del Mundial van por TV abierta del 13 al 19 de julio 2026?

De los cuatro partidos del Mundial que quedan por jugarse, tres de ellos van a tener transmisión TV en vivo gratis, a través de todo México:

Francia vs España: Canal 5 y 9 de TV abierta.

Inglaterra vs Argentina: Canal 5 y 9 de TV abierta.

Final del Mundial: Canal 5 y 9 de TV abierta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Murió Jayden Adams, Futbolista de Sudáfrica que Enfrentó a México en el Mundial 2026

Con esta información, te recordamos que si no tienes posibilidad de ver algunos de los partidos que quedan del Mundial 2026, en N+ te traeremos el LiveBlog de las semifinales, el tercer lugar y la gran final de la Copa del Mundo, así podrás seguir el minuto a minuto online gratis de cada compromiso.