Esta Semana Acaba el Mundial: Cuándo Hay Partidos y Cuáles Van por TV Abierta del 13-19 de Julio

Checa quiénes juegan en la última semana del Mundial 2026 y qué partidos se transmiten por TV abierta en vivo del 13 al 19 de julio.

Esta semana termina el Mundial qué días hay partido cuáles van por TV abierta del 13 al 19 de julio 2026Aún quedan cuatro días de partido del Mundial 2026. Foto: Getty
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+